Sau 2 phim trăm tỉ, Hoài Linh đóng vai gì trong 'Người được chọn'?

Thạch Anh
28/05/2026 19:39 GMT+7

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại màn ảnh với vai diễn trong 'Người được chọn'. Trước đó, ông từng tham gia 2 dự án đạt doanh thu trăm tỉ.

Phim điện ảnh Người được chọn chính thức tổ chức lễ khai máy và bước vào những ngày quay đầu tiên. Đây là tác phẩm của đạo diễn Mai Thế Hiệp - Anh Quân, có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, Huỳnh Phúc, Mai Ngô…

Sự trở lại của Hoài Linh

Trong đó, sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh được nhiều người quan tâm. Thời gian qua, ông gây chú ý với 2 tác phẩm Làm giàu với ma Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, đều đạt doanh thu trăm tỉ. Theo tiết lộ của ê kíp, trong lần trở lại này, nam nghệ sĩ vào vai thầy Thạch. Song để có sự “gật đầu” của diễn viên 6X, ê kíp đã dành không ít thời gian để thuyết phục.

Đạo diễn Mai Thế Hiệp chia sẻ: “Gần như tôi đặt anh Hoài Linh vào hoàn cảnh của bộ phim luôn. Ban đầu anh chưa nhận lời đâu. Tôi phải gửi kịch bản cho anh nhiều lần và chia sẻ rất nhiều. Anh nói rằng phải đọc kịch bản trước đã. Sau khi đọc đến bản thứ 6, thứ 7 thì anh mới đồng ý tham gia. Vai diễn này khá hợp với anh cả về tính cách lẫn tinh thần”.

Đạo diễn tiết lộ thêm trong quá trình làm kịch bản, NSƯT Hoài Linh cũng góp ý rất nhiều để nhân vật có chiều sâu hơn, có thêm mâu thuẫn, trở ngại và nhiều màu sắc hơn. “Tôi đón nhận những góp ý đó và cùng làm việc để đưa vào kịch bản một cách đẹp và hài hòa nhất, để bộ phim có chiều sâu hơn và mang nhiều giá trị nhân văn đến với khán giả”, ông bày tỏ.

Ngoài NSƯT Hoài Linh, phim Người được chọn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy với vai bà Xoan. Trước đó, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn khi liên tục góp mặt trong những tác phẩm có doanh thu ấn tượng tại phòng vé. Với Người được chọn, nữ nghệ sĩ cho biết cô sẽ nỗ lực mang đến những phân đoạn giàu cảm xúc và đầy sức nặng cho tác phẩm.

Chia sẻ về dự án tâm huyết, đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp cho biết: “Thật sự có rất nhiều đề tài để làm phim, nhưng bản thân tôi là người rất yêu văn hóa, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu và hầu đồng. Đối với tôi, nền văn hóa đó luôn day dứt và theo tôi rất nhiều năm. Tôi cảm thấy rất vui và vinh hạnh khi có thể chia sẻ nét văn hóa này đến các bạn trẻ. Vì đôi khi, nếu không có những bộ phim hay những câu chuyện nhắc về nó, thì nhiều bạn trẻ sẽ không thật sự hiểu”.

"Là một người làm nghệ thuật, giờ tôi cũng không còn trẻ nữa, nên tôi mong muốn được chia sẻ những góc nhìn của mình về văn hóa Việt Nam - những điều mà tôi yêu quý - để các bạn trẻ cũng có thể yêu và trân trọng văn hóa dân tộc mình hơn”, đạo diễn phim chia sẻ thêm. 

Hoài Linh hội ngộ Quyền Linh, hé lộ vai diễn trong phim điện ảnh mới

Trong buổi khai máy phim 'La bàn không hướng Bắc', đạo diễn Quách Beem đã có những bật mí về vai trò của bộ đôi nghệ sĩ Hoài Linh - Quyền Linh trong tác phẩm điện ảnh này.

