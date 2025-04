Sau 3 năm debut, MONO giờ ra sao?

Giữa 2022, thị trường V-pop đón nhận một cái tên mới nhưng lại quen thuộc: MONO (Nguyễn Việt Hoàng), em ruột Sơn Tùng M-TP. 3 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, nhìn lại chặng đường của MONO, người ta không thể không thừa nhận sự nỗ lực, trưởng thành và quá trình anh từng bước khẳng định vị thế riêng của mình trong làng nhạc Việt.

MONO được fan vây kín tại sự kiện ra mắt Ngôi nhà thể thao (Home of Sport) của adidas Ảnh: BTC

MONO và màn chào sân đầy thử thách, bứt phá bất ngờ

Không thể phủ nhận, yếu tố "em trai Sơn Tùng" vừa là bệ phóng, vừa là áp lực khổng lồ đặt lên vai MONO ngay từ những ngày đầu. Bài hát Quên anh đi ra mắt trong sự tò mò của công chúng. MV được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, concept độc đáo, âm nhạc mang màu sắc R&B/Pop hiện đại. Tuy nhiên, những màn trình diễn live đầu tiên của MONO bị soi kỹ về kỹ thuật thanh nhạc còn non nớt, cách xử lý bài hát thiếu ổn định. Biệt danh "ca sĩ ú òa" ra đời từ đây, tưởng chừng sẽ nhấn chìm sự nghiệp vừa chớm nở của chàng tân binh.

MONO 'nói thật' về áp lực đằng sau ánh hào quang | HOT THÌ HỎI

Thế nhưng, giữa tranh cãi, MONO vẫn thẳng tiến. Ca khúc Waiting For You nằm trong album đầu tay 22 bất ngờ trở thành hiện tượng viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Giai điệu đậm chất synth-pop/disco pha lẫn R&B, lời ca dễ thuộc, dễ nhớ cùng vũ đạo đơn giản nhưng cuốn hút đã chinh phục khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Waiting For You không chỉ "cứu cánh" cho màn debut của MONO mà còn trở thành một trong những bản hit lớn nhất năm 2022, càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc. Thành công này chứng tỏ sức hút trong âm nhạc của MONO là có thật, vượt ra ngoài những ồn ào ban đầu.

Xây dựng phong cách cá nhân: âm nhạc - thời trang song hành

Sau cú hích Waiting For You, MONO đứng trước thử thách lớn hơn: làm thế nào để thoát khỏi cái mác "ăn theo người anh nổi tiếng" và xây dựng một sự nghiệp bền vững với dấu ấn cá nhân. Ba năm qua là quãng thời gian MONO không ngừng nỗ lực để chứng minh điều đó. Nam ca sĩ không đi theo con đường âm nhạc giống anh trai mình, định hình rõ phong cách R&B/Pop/Synth-pop làm chủ đạo, một màu sắc khá khác biệt so với sự đa dạng và đôi khi gai góc hơn trong âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Việc kiên định theo đuổi dòng nhạc này giúp anh tạo ra một "vùng nhận diện" riêng trong V-pop. Khán giả nghe nhạc MONO biết đó là MONO.

MONO dần thoát mác em trai Sơn Tùng M-TP Ảnh: BTC

Các sản phẩm âm nhạc sau này, dù có thể chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như Waiting For You, vẫn cho thấy sự chỉn chu, định hướng rõ ràng và một màu sắc âm nhạc ngày càng đậm nét của giọng ca quê Thái Bình. Anh không ngại thử nghiệm với các thể loại khác, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ thuật thanh nhạc như Chăm hoa, Ôm em thật lâu... Những màn trình diễn live sau này đã ổn định hơn, tự tin hơn, cho thấy sự khổ luyện và nghiêm túc với nghề.

Thời trang là một trong những chiến lược hiệu quả nhất của MONO. Anh xây dựng một hình ảnh thời trang táo bạo, phá cách, đôi khi gây tò mò với các yếu tố phi giới tính, đường cắt xẻ lạ mắt. Phong cách này hoàn toàn không liên quan và không thể nhầm lẫn với bất kỳ giai đoạn thời trang nào của Sơn Tùng M-TP. Chính sự khác biệt và "không giống ai" này đã khiến công chúng phải chú ý đến MONO như một cá thể độc lập, một biểu tượng thời trang mới nổi, thay vì chỉ là "em trai của sao hạng A nào đó". Thời trang trở thành một phần quan trọng trong việc định danh MONO, giúp anh dần trở thành một biểu tượng thời trang mới của giới trẻ. Tháng 4.2025, MONO chính thức trở thành một trong những đại sứ của adidas, đánh dấu mốc trong sự nghiệp của giọng ca GenZ.

Nhìn lại hành trình ba năm của MONO, có thể thấy một sự lột xác ngoạn mục. Từ một "tân binh" gây tò mò, đối mặt với vô vàn áp lực và định kiến, MONO đã từng bước chinh phục khán giả bằng âm nhạc bắt tai, phong cách độc đáo và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.