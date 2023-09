Sau 3 năm sử dụng, Tesla yêu cầu chủ xe thay pin giá gần 300 triệu đồng

Một chủ sở hữu của chiếc ô tô điện Tesla Model 3 Dual Motor Long Range đã rơi vào tình thế khó xử nghiêm trọng khi phát hiện ra rằng chiếc xe điện đã hết bảo hành của mình cần được thay pin gấp sau 3 năm sử dụng và đã đi được 150.000 dặm (241.000 km).

Tesla Model 3 bản Long Range có giá gần 50.000 USD, chi phí thay pin mới 12.000 USD

Theo báo giá của hãng xe, tổng chi phí để thay thế bộ pin đang gặp vấn đề lên tới 12.000 USD. Do vậy, chủ xe đang cân nhắc nên thay pin mới hoặc bán chiếc xe với giá 16.000 USD. Được biết, giá bán xe mới của Tesla Model 3 Dual Motor Long Range lên tới khoảng 50.000 USD.

Cụ thể hơn, chủ chiếc xe đã mua chiếc Tesla Model 3 vào tháng 9.2020. Gần đây anh ấy nhận được thông báo trên màn hình thông tin xe cho biết "Sắp có dịch vụ yêu cầu giảm phạm vi và giới hạn sạc - OK để lái xe". Ngay sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ đại diện dịch vụ của Tesla, đề nghị nên thay pin sớm do "nhìn cell pin đã bị hao mòn và gần như cạn kiệt".

Tình trạng sức khỏe của pin hiện ở mức 81%, nhưng các tế bào bị hao mòn có thể sớm hạn chế khả năng sạc của nó, thay thế một bộ pin mới là lựa chọn khả thi duy nhất nếu ai đó có ý định giữ xe. Chiếc Tesla đã hết hạn bảo hành và chi phí thay thế pin lên tới 12.000 USD, điều mà người chủ sở hữu thấy quá cao vì anh ta vẫn còn nợ 20.000 USD khi trả góp chiếc xe.

Bộ Pin trên xe Tesla Model 3

Ngoài việc thay một bộ pin mới với giá cao ngất ngưỡng, chủ xe còn có phương án sửa chữa các tế bào bị hỏng ở cửa hàng sửa chữa xe điện tư nhân, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nhưng cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động ổn định của chiếc xe. Chủ xe lúc đó sẽ không yên tâm khi vận hành xe đi xa, sử dụng hàng ngày.

Tại Mỹ, Tesla bảo hành cho xe mới 4 năm hoặc 50.000 dặm tùy điều kiện nào đến trước. Hãng ô tô điện này cũng không có dịch vụ cho thuê pin như cách VinFast đang làm tại Việt Nam, do đó mọi rủi ro khi xe hết hạn bảo hành sẽ do chủ xe gánh chịu. Chi phí cho các thành phần Pin hiện tại vẫn ở mức cao nên người dùng sẽ phải cân nhắc kỹ chi phí sử dụng ô tô điện so với xe xăng.