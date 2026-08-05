Sau 30 ngày triển khai, quy tập 209 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 12 hài cốt tại khu B

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 5.8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Hơn 300 m³ đất tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ được đào, di dời. Đây là đồi đất hình thành trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc và một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục. Quá trình đào tìm được triển khai thận trọng nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật.

Kết quả trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 5.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 209 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 183 hài cốt được chôn riêng lẻ, 26 hài cốt được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể.

Trong số các vị trí mộ tập thể được phát hiện, khu A có 2 vị trí và khu B có 4 vị trí.

Sau 30 ngày triển khai, đến nay đã quy tập 209 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

"Không dừng lại khi hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập"

Cùng ngày 5.8, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong thư, trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim".

Theo Chính ủy Quân khu 7, với quyết tâm chính trị cao, ý thức trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, các lực lượng đã đoàn kết, chung sức triển khai chiến dịch, đồng thời hoàn thành những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác.

Đến ngày 4.8, các lực lượng thuộc Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập 638 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,58% mục tiêu toàn chiến dịch; lấy mẫu tại 45/58 nghĩa trang liệt sĩ với 33.604 mộ, đạt 81,89%. Công tác số hóa hồ sơ liệt sĩ cũng được triển khai đúng quy trình với hơn 100 tài khoản.

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch.

Chính ủy Quân khu 7 cho rằng khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, yêu cầu các lực lượng quán triệt tinh thần "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập".

Ông đề nghị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần "7 nhất", gồm: quyết tâm chính trị cao nhất; tinh thần khẩn trương nhất; tổ chức thực hiện bài bản, khoa học nhất; thận trọng, tỉ mỉ nhất; thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhất; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất và bảo đảm an toàn nhất.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ tin tưởng các lực lượng sẽ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, góp phần thực hiện chính sách người có công và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".