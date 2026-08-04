Phát hiện thêm 2 vị trí mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 4.8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B trong công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).



Hơn 200 m³ đất tại rãnh mộ khu B được đào, di dời để tiếp cận những vị trí nghi còn hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập 15 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 11 hài cốt được chôn riêng lẻ và 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 2 vị trí mộ tập thể mới phát hiện.

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng thu nhận 9 bộ di vật đi kèm. Các di vật được phân loại, mã hóa và bảo quản theo quy trình, phục vụ việc phân tích, đối chiếu thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Trong ngày 4.8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng, phát hiện 2 mộ tập thể ẢNH: THÚY LIỄU

Đã quy tập 197 hài cốt liệt sĩ

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 4.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 197 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 171 hài cốt được chôn riêng lẻ và 26 hài cốt được quy tập tại 6 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, khu A có 2 vị trí và khu B có 4 vị trí mộ tập thể.

Trước đó, tính đến hết ngày 3.8, lực lượng chức năng đã quy tập 182 hài cốt liệt sĩ, gồm 160 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Hai vị trí mới phát hiện trong ngày 4.8 nâng tổng số vị trí mộ tập thể tại công viên lên 6.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, từng lớp đất được bóc tách và sàng lọc nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật cùng các dấu tích có giá trị phục vụ việc xác định danh tính.