Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sau 5 năm ký hợp đồng, Mỹ vẫn chưa giao thiết bị quân sự cho Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
17/01/2026 16:59 GMT+7

Một cuộc điều tra của Nhật Bản phát hiện 118 đơn đặt hàng mua thiết bị quân sự Mỹ trị giá 1.140 tỉ yên (7,21 tỉ USD) đã không được giao trong ít nhất 5 năm sau khi các hợp đồng được ký kết, theo Nikkei Asia.

Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản đã hoàn tất cuộc điều tra về sự chậm trễ giao hàng hôm 16.1 và kêu gọi Bộ Quốc phòng phối hợp với Washington để ngăn chặn sự gián đoạn đối với các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, theo báo Nikkei Asia hôm nay 17.1.

- Ảnh 1.

Việc Mỹ giao thiết bị cho máy bay cảnh báo sớm E-2D bị trì hoãn buộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản phải sử dụng thiết bị dành cho các máy bay đời cũ hơn

Ảnh: Chụp màn hình Nikkei Asia

"118 trường hợp được Ủy ban Kiểm toán chỉ ra bao gồm các thiết bị mà Nhật Bản đã bổ sung vào đơn đặt hàng sau đó, và không phải tất cả đều bị chậm giao hàng", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay. Bộ này cho biết thêm Tokyo sẽ giải quyết từng vấn đề trong việc mua sắm theo chương trình bán thiết bị quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Nhật Bản đặt mua thiết bị thông qua chương trình FMS, theo đó Mỹ bán vũ khí và thiết bị hiệu suất cao cho các nước đồng minh và thân thiện. Các nước mua thanh toán trước và ký kết các hợp đồng, trong đó giá cả và ngày giao hàng chỉ là ước tính. Việc thanh toán cuối cùng được thực hiện sau khi giao hàng, và bất kỳ khoản tiền dư thừa nào sẽ được phía Mỹ hoàn trả.

Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản đã xem xét tình trạng các hợp đồng và việc giao hàng theo FMS trong các năm tài chính 2018-2023 theo yêu cầu của Quốc hội Nhật Bản. Trong số 519 hợp đồng không đáp ứng được thời hạn giao hàng vào cuối năm tài chính 2018, có 118 hợp đồng vẫn chưa được giao vào cuối năm tài chính 2023.

Nhiều sự chậm trễ dường như do chính phủ Mỹ cần thời gian để hoàn tất các hợp đồng với các nhà sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng từ Nhật Bản, hoặc do những thay đổi trong kế hoạch sản xuất, theo Nikkei Asia.

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã ký 4 hợp đồng trị giá 139,8 tỉ yên để mua thiết bị bảo dưỡng cho máy bay cảnh báo sớm E-2D. Việc giao hàng ban đầu được lên kế hoạch vào năm tài chính 2019-2020, nhưng đã bị hoãn đến năm tài chính 2024 hoặc muộn hơn do các vấn đề tại công ty sản xuất. Đơn vị ASDF ở tỉnh Aomori (Nhật Bản) buộc phải sử dụng thiết bị dành cho máy bay E-2C đời cũ hơn.

Ngay cả với các hợp đồng theo FMS, việc giao hàng vẫn có thể bị trì hoãn nếu phía Mỹ thiếu hàng trong kho. Các lô hàng đến Nhật Bản có thể bị hoãn lại khi Washington xác định rằng việc giao hàng sẽ làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ, theo Nikkei Asia.

Tin liên quan

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Một tàu nghiên cứu của Nhật Bản ngày 12.1 đã khởi hành đến đảo san hô Minamitori để thăm dò lớp bùn giàu đất hiếm, một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Mỹ - Nhật: Vừa tranh thủ vừa kiềm chế

Trung Quốc nêu lý do bật radar hướng vào chiến đấu cơ Nhật, Tokyo phản bác

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Mỹ thiết bị quân sự máy bay cảnh báo sớm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận