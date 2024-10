Sau bão Trà Mi, cố đô Huế nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường

Sau 1 ngày cơn bão số 6 (bão Trà Mi) đổ bộ, chính quyền các cấp và người dân đã tích cực khắc phục hậu quả.

Điện Kiến Trung, Đại nội Huế an toàn sau bão số 6 ẢNH: TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Trước khi bão số 6 đổ bộ, sáng 27.10 Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thông báo tạm ngừng đón khách tham quan tại các địa điểm thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Ngay trong chiều cùng ngày, đơn vị này thông báo quần thể di tích cố đô Huế mở cửa đón khách và trở lại hoạt động bình thường.

Điều này có được do ngay sau khi bão số 6 đi qua, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã nhanh chóng khắc phục hậu quả tại các điểm di tích quan trọng.

Nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khắc phục hậu quả tại các điểm di tích ẢNH: TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Tại TP.Huế, lực lượng CSGT tham gia dọn dẹp cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ. Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế cắt tỉa cành, chống đỡ... nên hệ thống cây xanh Huế gãy đổ rất ít dù gió mạnh cấp 7, cấp 8.

Cắt cành, dọn dẹp cây xanh ngã đổ sau khi bão đi qua ẢNH: TRẦN HỒNG

Công an các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà tập trung lực lượng, phối hợp các ban ngành, đoàn thể giúp dân di dời người, tài sản lên vùng cao, an toàn. Trên tuyến QL1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tuần tra, hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vùng ngập lụt, hỗ trợ đưa người già, trẻ em, sản phụ, các trường hợp đau ốm đến bệnh viện kịp thời.