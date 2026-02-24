Sau cao điểm tết, cửa ngõ TP.HCM 'dễ thở'

D ÒNG XE DÀN TRẢI, KHÔNG ÙN Ứ KÉO DÀI

Trưa mùng 7 tết, tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, dòng xe từ các tỉnh miền Tây nối nhau trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài. So với hai ngày cao điểm trước đó, tình hình giao thông đã "hạ nhiệt", dòng phương tiện di chuyển đều, không còn cảnh nhích từng chút một.

Trên các tuyến Lê Khả Phiêu, Bình Thuận - Chợ Đệm và Võ Trần Chí, xe khách liên tỉnh chiếm phần lớn nhưng vẫn giữ tốc độ ổn định. Riêng đường Kinh Dương Vương và khu vực trước Bến xe (BX) Miền Tây mật độ phương tiện cao hơn, taxi và xe dịch vụ ra vào liên tục, song chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ và được điều tiết kịp thời.

Đường Lê Khả Phiêu xe đông, tốc độ di chuyển ổn định ẢNH: TRẦN KHA

Công ty CP BX Miền Tây cho biết dịp tết năm nay, lượng xe tăng hơn 2%, hành khách tăng hơn 4% so với cùng kỳ 2025. Trong 20 ngày cao điểm, bến dự kiến phục vụ khoảng 842.000 lượt khách.

Tại BX Miền Đông mới, từ khoảng 2 giờ sáng, khu vực sảnh chờ đã nhộn nhịp người kéo va li, tay xách hành lý. Lượng khách tăng nhưng không đột biến. Ngày 22.2 ghi nhận 578 xe với khoảng 9.500 lượt khách; ngày 23.2 còn khoảng 550 xe với hơn 9.000 lượt khách, đông nhất từ 2 - 5 giờ sáng.

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh văn phòng Samco, cho hay từ 7 - 27.2, các BX gồm: Miền Đông mới, Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã Tư Ga dự kiến phục vụ hơn 1,3 triệu lượt khách với gần 73.000 chuyến.

Đường sắt và hàng không cũng bước vào cao điểm trở lại thành phố. Từ 3.2 - 8.3, ngành đường sắt tổ chức 22 đôi tàu/ngày đêm, tổng 921 chuyến, cung ứng khoảng 394.000 chỗ trên tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cao điểm đạt trung bình 940 chuyến bay/ngày với khoảng 145.000 khách/ngày, tăng 8%; riêng ngày 22 và 23.2 lên 1.027 chuyến/ngày, khoảng 165.000 khách.

X Ử LÝ ÙN TẮC QUA CAMERA GIAO THÔNG

Chiều mùng 6 tết, do lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng về TP.HCM) tăng đột biến, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã sử dụng xe mô tô chuyên dụng để dẫn các phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Theo ghi nhận, trên các tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Dầu Giây - Phan Thiết, tốc độ khai thác tối đa là 120 km/giờ. Tuy nhiên, đoạn từ Km4 - Km23+850 đang thi công mở rộng, kết nối về sân bay nên mặt đường được thu hẹp, tốc độ giới hạn trên từng làn còn 70 - 90 km/giờ. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã bố trí 100% quân số trên tuyến, túc trực tại các nút giao để phân luồng, điều tiết phương tiện từ hướng Nha Trang về TP.HCM, đồng thời phối hợp PC08 các địa phương chủ động phương án điều xe xuống quốc lộ khi cần thiết.

Hơn 10.200 trường hợp vi phạm giao thông Từ 13 - 21.2 (26 tháng chạp đến mùng 5 tết), TP.HCM xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người chết, 16 người bị thương; giảm 6 vụ và 9 người chết so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025; không xảy ra tai nạn đường sắt, đường thủy. CSGT đã xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 ô tô, 4.636 xe máy và 301 phương tiện khác; phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước GPLX 950 trường hợp, trừ điểm 1.641 trường hợp. Riêng vi phạm nồng độ cồn, ma túy chiếm tỷ lệ lớn với hơn 4.800 trường hợp (4.798 trường hợp nồng độ cồn, 23 trường hợp ma túy); xử lý thêm 4 trường hợp quá tải. Vũ Phượng

"Dữ liệu camera cho thấy lưu lượng tiếp tục tăng từ hướng Nha Trang về TP.HCM nhưng dự báo giảm hơn so với hai ngày cao điểm trước; thời gian tới có thể vẫn đông do người dân đi lễ chùa, du lịch tháng giêng", theo đánh giá của CSGT.

Theo ghi nhận, nhờ chủ động phối hợp địa phương trước khi phân luồng và duy trì kiểm soát chặt chẽ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo, số vụ va chạm giảm đáng kể so với năm trước.

Đại diện PC08 Công an TP.HCM cho biết xuyên suốt cao điểm tết, CSGT đã duy trì hiệu quả hoạt động của tổ điều hành giao thông TP.HCM, tổ chức trực 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống camera giao thông, các kênh VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến QL1 của Cục CSGT.