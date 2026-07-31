Sau EWC 2026, hàng loạt ông lớn Liên Minh Huyền Thoại đối mặt khủng hoảng

Chỉ ít ngày sau khi Esports World Cup 2026 (EWC 2026) khép lại, tâm điểm của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới không còn nằm ở những màn trình diễn trên sân khấu, mà chuyển sang hàng loạt biến động phía sau hậu trường. Từ LPL đến LCK, nhiều đội tuyển hàng đầu liên tiếp xuất hiện những biến động về nhân sự và các thông tin xoay quanh hậu trường, làm dấy lên nhiều lo ngại khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Tại LPL, Bilibili Gaming (BLG) trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất khi tuyển thủ đường trên Bin bất ngờ phải ngồi dự bị. Trên trang cá nhân, ngôi sao sinh năm 2003 cho biết bản thân đang không có trạng thái tốt nhất về thể chất lẫn tinh thần và quyết định nghỉ ngơi sau khi trao đổi với đội tuyển. BLG sau đó cũng xác nhận quyết định này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ để Bin có thời gian điều chỉnh trước khi trở lại.

Dù vậy, việc một trong những tuyển thủ đường trên xuất sắc nhất thế giới vắng mặt ngay sau EWC đã kéo theo hàng loạt đồn đoán. Nhiều nguồn tin từ cộng đồng LPL cho rằng Bin và ban huấn luyện tồn tại bất đồng về định hướng chiến thuật sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng tại các giải đấu quốc tế. Một số thông tin còn cho rằng tuyển thủ này không hài lòng khi BLG tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh khu vực đường dưới thay vì phát huy sức mạnh từ đường trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, BLG vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến những tin đồn nói trên.

Nếu câu chuyện của Bin vẫn còn nhiều dấu hỏi, thì những gì diễn ra tại KT Rolster lại được chính đội tuyển xác nhận. Đại diện KT cho biết đội hình xảy ra xung đột trong quá trình tập luyện, ảnh hưởng trực tiếp đến sự gắn kết của các tuyển thủ. Đây cũng là lý do KT quyết định trao đổi Aiming để lấy Jiwoo từ KDX.

KT trao đổi Aiming lấy Jiwoo trong phần còn lại của LCK 2026 ẢNH: KIWOOM DRX

Không lâu sau thông báo từ KT, Aiming cũng đăng tâm thư chia sẻ về sự việc. Xạ thủ này thừa nhận các tuyển thủ đã xảy ra bất đồng trong quá trình trao đổi chuyên môn, dẫn đến việc cả hai bên đều có những lời nói vượt quá giới hạn. Aiming cho biết bản thân vẫn mong muốn tiếp tục thi đấu cùng KT, nhưng một tuyển thủ khác trong đội không còn muốn đồng hành, khiến ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định thay đổi nhân sự. Chỉ ít ngày sau, Aiming chính thức gia nhập KDX, khép lại quãng thời gian khoác áo KT nhanh hơn nhiều người dự đoán.

Nhìn rộng hơn, những biến động liên tiếp tại BLG, KT hay các thương vụ chuyển nhượng bất ngờ ngay sau EWC 2026 cho thấy áp lực trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp đang ngày càng lớn. Chỉ trong vài tháng, các đội tuyển phải liên tục chinh chiến tại giải quốc nội, MSI, EWC rồi nhanh chóng trở lại cuộc đua giành vé tham dự Chung kết Thế giới. Lịch thi đấu dày đặc cùng áp lực thành tích khiến những khác biệt về chiến thuật, cách vận hành đội hình hay giao tiếp trong phòng tập dễ dàng leo thang thành những mâu thuẫn khó giải quyết.

Mùa giải 2026 vẫn còn phía trước và mọi đội tuyển đều còn cơ hội lấy lại sự ổn định. Tuy nhiên, những diễn biến sau EWC đã cho thấy thử thách lớn nhất của các ông lớn LMHT lúc này không chỉ đến từ đối thủ trên sân khấu, mà còn nằm ở việc giữ vững sự đoàn kết phía sau cánh gà. Bởi ở đẳng cấp cao nhất của thể thao điện tử, chỉ cần một mắt xích trong tập thể rạn nứt cũng có thể làm thay đổi cục diện của cả mùa giải.