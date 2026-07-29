Slayder giải nghệ sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp

Bén duyên với đấu trường chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi, Slayder nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ kỹ năng cá nhân nổi bật, khả năng đi đường áp đảo cùng lối chơi tự tin. Trong suốt 10 năm cống hiến, anh từng khoác áo e.Hub United, FTV Esports, Sky Gaming, Team Flash, SBTC Esports và GAM Esports. Không dừng lại ở sân chơi trong nước, Slayder còn xuất ngoại thi đấu cho Nigma Galaxy, BBL Dark Passage và Chiefs Esports Club, trở thành một trong số ít tuyển thủ Việt Nam có sự nghiệp trải dài ở nhiều khu vực trên thế giới.

Slayder chính thức giải nghệ sau 10 năm thi đấu chuyên nghiệp ẢNH: GAM ESPORTS

Đỉnh cao sự nghiệp của Slayder gắn liền với Team Flash khi anh cùng đội tuyển giành hai chức vô địch VCS liên tiếp trong năm 2020. Tuy nhiên, đại dịch C OVID -19 khiến các đại diện VCS không thể tham dự các giải đấu quốc tế đã lấy đi cơ hội để anh khẳng định bản thân ở giai đoạn đạt phong độ cao nhất. Phải đến năm 2023, trong màu áo GAM Esports, Slayder mới lần đầu góp mặt tại Chung kết Thế giới, hiện thực hóa giấc mơ mà anh theo đuổi suốt nhiều năm.

Trong bức tâm thư chia tay, Slayder thừa nhận quyết định giải nghệ là một trong những lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời. Anh gửi lời tri ân tới Riot Games, các đội tuyển, đồng đội và người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường 10 năm.

Khép lại thông điệp bằng câu nói: "Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra", Slayder cho biết hành trình của một tuyển thủ đã khép lại, nhưng hành trình của "Slayder" sẽ tiếp tục ở một vai trò mới.

Với 10 năm cống hiến, 3 chức vô địch VCS, lần đầu góp mặt tại Chung kết Thế giới và hành trình thi đấu ở nhiều khu vực quốc tế, Slayder đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng bởi kỹ năng cá nhân, anh còn được nhớ đến như một xạ thủ luôn sẵn sàng thử thách bản thân, không ngừng vươn ra thế giới và truyền cảm hứng cho thế hệ tuyển thủ trẻ. Dù sự nghiệp thi đấu đã khép lại, cái tên Slayder sẽ vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức của người hâm mộ VCS.