Sau hàng chục năm biến mất, băng cassette bất ngờ quay lại

Từ những năm thập niên 80 đến 90 của thế kỷ trước, băng cassette từng được xem là phương tiện phổ biến nhất để thưởng thức âm nhạc. Sau một thời gian dài bị thay thế bởi các định dạng kỹ thuật số, băng cassette đang trở lại mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cả thế hệ Z (Gen Z) và thế hệ X (Gen X).

Số liệu từ Nielsen Music cho thấy, doanh số bán băng cassette đã tăng từ 74.000 chiếc vào năm 2015 lên 430.000 chiếc vào năm 2023, tương đương với mức tăng 481% chỉ trong 9 năm. Các chuyên gia dự đoán con số này có thể đạt khoảng 600.000 chiếc vào năm 2025.

Động lực nào giúp băng cassette hồi sinh?

Sự hồi sinh này không chỉ đơn thuần là một trào lưu nhất thời khi phản ánh xu hướng lớn hơn trong giới trẻ hiện nay, nơi nhiều người trẻ tuổi đang tìm kiếm sự kết nối với quá khứ và những trải nghiệm âm nhạc độc đáo.

Một trong những lý do chính cho sự trở lại của băng cassette là sự yêu thích của giới trẻ đối với các công nghệ lỗi thời. Việc sử dụng băng cassette không chỉ mang lại cảm giác hoài niệm mà còn thể hiện phong cách sống khác biệt. Trong khi thế giới đang chuyển mình sang kỹ thuật số, nhiều người lại tìm kiếm sự độc đáo và cá tính qua những sản phẩm cổ điển. Hơn nữa, các nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift và Olivia Rodrigo đã phát hành album mới dưới dạng băng cassette, góp phần thúc đẩy sự quan tâm đến định dạng này.

Bên cạnh đó, băng cassette cũng có giá thành phải chăng hơn so với đĩa than, với mức giá từ 10 USD đến 13 USD cho một album mới, trong khi đĩa than có thể lên tới hơn 30 USD. Sự kết hợp giữa giá cả hợp lý và sức hấp dẫn của công nghệ hoài cổ đang tạo ra một làn sóng mới trong thị trường âm nhạc.

Tóm lại, sự trở lại của băng cassette không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn là biểu hiện của một thế hệ đang tìm kiếm sự kết nối với quá khứ và khẳng định phong cách riêng. Sự phát triển này hứa hẹn sẽ tiếp tục trong những năm tới, mở ra một chương mới cho âm nhạc analog trong kỷ nguyên số.