Sau khi ăn bao lâu mới nên nằm nghỉ?

Ngay sau bữa ăn, dạ dày bắt đầu quá trình tiêu hóa. Các cơ dạ dày co bóp để nghiền nhỏ thức ăn và trộn với dịch vị. Quá trình này cần thời gian để thức ăn được xử lý và dần đi xuống ruột non, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nằm nghỉ ngay sau khi ăn sẽ dễ gây đầy bụng, chướng hơi, buồn nôn hoặc trào ngược ẢNH: AI

Khi chúng ta ngồi hoặc đứng, trọng lực giúp giữ thức ăn và a xít trong dạ dày. Tuy nhiên, khi nằm ngang, dạ dày và thực quản gần như nằm trên cùng một mặt phẳng. Điều này khiến a xít dạ dày dễ đi ngược lên thực quản, dẫn đến chứng trào ngược.

Ngoài nguy cơ trào ngược, nằm ngay sau ăn còn có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, chướng hơi, buồn nôn hoặc tiêu hóa chậm.

Phần lớn các hướng dẫn y khoa khuyến nghị nên chờ ít nhất 2-3 giờ sau khi ăn hãy nằm hoặc đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp dạ dày bắt đầu xử lý phần lớn thức ăn và đưa xuống ruột non, nhờ đó giảm nguy cơ trào ngược.

Tuy nhiên, không phải bữa ăn nào cũng cần chờ thời gian 2-3 giờ. Tốc độ tiêu hóa có thể thay đổi tùy vào loại thực phẩm và lượng thức ăn.

Cụ thể, những bữa ăn có nhiều dầu mỡ, chất béo hoặc protein thường tiêu hóa chậm hơn, chất béo có thể lưu lại trong dạ dày lâu hơn. Vì vậy, nếu bữa ăn có nhiều món chiên, thịt mỡ hoặc thức ăn nhanh, thời gian chờ trước khi nằm có thể cần dài hơn so với bữa ăn nhẹ.

Lượng thức ăn cũng rất quan trọng

Lượng thức ăn cũng là yếu tố quan trọng. Một bữa ăn lớn sẽ làm dạ dày căng giãn. Khi nằm xuống quá sớm, áp lực này có thể khiến a xít dễ trào ngược lên thực quản.

Ngược lại, nếu chỉ ăn nhẹ hoặc uống đồ lỏng như sữa, quá trình tiêu hóa thường diễn ra nhanh hơn. Một số chuyên gia cho rằng trong trường hợp này thì có thể nằm nghỉ sớm hơn, ít nhất khoảng 30-60 phút là có thể nằm.

Nếu cảm thấy mệt hoặc buồn ngủ sau khi ăn, mọi người vẫn có thể nghỉ ngơi nhưng nên tránh nằm hoàn toàn ngay lập tức. Các chuyên gia tiêu hóa thường khuyên nên ngồi thẳng lưng hoặc tựa lưng nhẹ trên ghế. Tư thế này giúp thức ăn di chuyển xuống ruột dễ dàng hơn.

Một lựa chọn khác là đi bộ nhẹ sau bữa ăn. Đi bộ chậm khoảng 5-10 phút có thể kích thích nhu động ruột và giúp giảm cảm giác đầy bụng, theo Verywell Health.