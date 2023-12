Sau khi được hỗ trợ, phụ huynh TP.HCM sẽ đóng học phí bao nhiêu?

TP.HCM đã thông qua chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2023-2024 VÂN TRẦN

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông năm học 2023-2024 trong kỳ họp HĐND diễn ra vào ngày 8.12 vừa qua. Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ phần học phí chênh lệch giữa mức học phí áp dụng theo Nghị quyết số 16 ban hành năm 2022 so với mức học phí áp dụng theo Nghị quyết số 28 ban hành năm 2021 của HĐND TP.HCM đối với học sinh mầm non, THPT. Đặc biệt sẽ hỗ trợ 100% mức học phí áp dụng theo Nghị quyết số 16 đối với học sinh THCS.

Học sinh tiểu học và THCS được miễn học phí

Cụ thể, mức hỗ trợ như sau:

Đối với cấp mầm non, mức hỗ trợ học phí là 100.000 đồng/học sinh/tháng với các lớp nhà trẻ, 140.000 đồng/học sinh/tháng với lớp mẫu giáo.

Đối với học sinh THCS và học viên giáo dục thường xuyên cấp THCS, mức hỗ trợ học phí là 300.000 đồng/học sinh/tháng với học sinh thuộc nhóm 1 tại TP.Thủ Đức và học sinh quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Hỗ trợ học phí 70.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh thuộc nhóm 2 tại 5 huyện ngoại thành gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Đối với học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT, mức hỗ trợ học phí là 180.000 đồng/học sinh/tháng với học sinh TP.Thủ Đức và học sinh quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân; hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với 5 huyện ngoại thành.

Với mức hỗ trợ nói trên, căn cứ vào mức học phí áp dụng theo Nghị quyết số 16 ban hành năm 2022 thì phụ huynh có con em đang học các trường mầm non, THPT tại TP.HCM đóng học phí với số tiền cụ thể như sau:

Lớp nhà trẻ: Học phí 200.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh nhóm 1 và 120.000 đồng/tháng đối với học sinh thuộc nhóm 2.

Lớp mẫu giáo: Học phí 160.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh nhóm 1 và 100.000 đồng/tháng đối với học sinh thuộc nhóm 2.

Cấp THPT: Học phí 120.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh nhóm 1 và 100.000 đồng/tháng đối với học sinh thuộc nhóm 2.

Hệ GDTX cấp THPT: Học phí 120.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh nhóm 1 và 100.000 đồng/tháng đối với học sinh thuộc nhóm 2.

Như vậy, năm học 2023-2024, học sinh tiểu học được miễn học phí theo quy định về chính sách phổ cập của Nhà nước (như từ trước đến nay); ngoài ra học sinh THCS được TP.HCM hỗ trợ học phí bằng mức học phí phải đóng nên phụ huynh không phải đóng học phí. Còn lại trẻ mầm non, học sinh THPT đóng học phí bằng với mức học phí của năm học 2021-2022. Đây cũng là mức học phí được TP.HCM áp dụng từ năm học 2019-2020.

Năm học 2023-2024, TP.HCM sẽ miễn học phí cho học sinh cấp THCS ĐÀO NGỌC THẠCH

Các trường THCS hoàn trả học phí đã tạm thu cho phụ huynh

Trước đó, trong khi thực hiện quá trình xây dựng chính sách hỗ trợ học phí để trình HĐND TP.HCM phê duyệt thì vào ngày 25.10, UBND TP.HCM có công văn về việc cho phép các trường học thực hiện việc tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Trong đó, có mức học phí áp dụng cho học sinh bậc THCS ở nhóm 1 là 60.000 đồng/tháng và nhóm 2 là 30.000 đồng/tháng.

Như vậy, sau khi HĐND TP.HCM thông qua chính sách hỗ trợ học phí bằng mức học phí dành cho học sinh THCS, theo hiệu trưởng các trường THCS, nhà trường sẽ thực hiện việc hoàn trả cho phụ huynh số tiền này.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), cho biết, ngày 25.10, TP.HCM mới cho phép các trường tạm thu học phí nên đến đợt thu tiền học tháng 11 vừa qua, nhà trường mới phát thông báo thu tiền học phí tháng 9-10-11 với mức 60.000 đồng/tháng. Và phụ huynh học sinh vẫn đang trong giai đoạn đóng tiền cho con em.

Vì vậy, sau khi HĐND đã thông qua nghị quyết về các chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, UBND TP và Sở GD-ĐT ban hành hướng dẫn thì các trường sẽ hoàn trả học phí đã thu theo quy định.