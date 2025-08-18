Sau Lê Hoàng Hiệp, chiến sĩ gây sốt trong 'Sao nhập ngũ' là ai?

Diệu Nhi bật khóc trong Sao nhập ngũ 2025

Trong tập 3 chương trình Sao nhập ngũ, diễn viên Huỳnh Anh và Bình An cùng chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp hoàn thành phần luyện tập trong buổi hợp luyện cho nhiệm vụ A80 nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Theo Huỳnh Anh, dù đây là một trải nghiệm diễu binh nhưng anh cảm nhận được sự vất vả cũng như niềm tự hào khi được góp mặt trong sự kiện quan trọng của đất nước.



Màn đối thoại hài hước của Huỳnh Anh và chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp trong Sao nhập ngũ 2025 Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi tham gia thử thách, Huỳnh Anh, Bình An cùng các chiến sĩ có khoảng thời gian để làm quen với nhau. Trong phần giới thiệu bản thân, Huỳnh Anh và Lê Hoàng Hiệp khiến mọi người bật cười vì màn nhận đồng hương sau khi sáp nhập tỉnh. Bên cạnh đó, Bình An hài hước nhận xét các đồng chí ở buổi tập có phần nghiêm túc và lạnh lùng hơn so với các chiến sĩ mà anh từng tiếp xúc ở những phần huấn luyện trước.

Mũi trưởng Long trở lại chương trình Sao nhập ngũ Ảnh: Chụp màn hình

Vào buổi tối, khi các nghệ sĩ chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nhận được mệnh lệnh di chuyển đến đấu trường khác. Hầu hết các người chơi đều bất ngờ, trầm trồ vì mức độ hoành tráng của khung cảnh trước mắt. Đáng chú ý, sự trở lại của thiếu tá Nguyễn Việt Long (Mũi trưởng Long), tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 9, Lữ đoàn đặc công bộ 429 của binh chủng đặc công khiến Diệu Nhi vừa bất ngờ vừa xúc động vì gặp lại chỉ huy cũ.

Trong phần broadcast trên Instagram, bà xã Anh Tú Atus giải thích mình xúc động vì phần biểu diễn của các chiến sĩ đặc công. Đồng thời, nữ diễn viên 9X phải nhịn cười vì ngoại hình của chỉ huy cũ thay đổi quá nhiều. Song song đó, Hậu Hoàng lại tỏ ra thích thú với hình ảnh mới của Mũi trưởng Long.

Diệu Nhi bật khóc trong chương trình Sao nhập ngũ Ảnh: Chụp màn hình

Hậu Hoàng chia sẻ: "Sau làn khói mờ ảo, một hình bóng hiện ra, bước đến và hình bóng ấy bây giờ thay đổi nhiều quá. Tôi với cả đồng chí Diệu Nhi đều ngỡ ngàng, lâu ngày gặp lại Mũi trưởng Long của chúng tôi đã có phần mũm mĩm hơn".

Trong Sao nhập ngũ 2023, Mũi trưởng Long cũng từng khiến khán giả bất ngờ khi mất đi phần nào vẻ soái ca vì phát tướng. Ở cảnh quay hậu trường, anh phải mặc áo mưa chạy bộ giữa thời tiết nắng nóng để giảm cân. Tuy nhiên quá trình này càng vất vả hơn vì anh bị chấn thương.

Được biết, Mũi trưởng Long từng là chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020 gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.