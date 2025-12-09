Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sau mưa lũ, QL1D đầy ổ gà, ổ voi

Đức Nhật
Đức Nhật
09/12/2025 09:13 GMT+7

Mưa lũ khiến QL1D xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi kèm với một số điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Ngày 9.12, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh đang khẩn trương khắc phục tạm thời các điểm bong tróc mặt đường trên QL1D do mưa lũ gây ra.

Sau mưa lũ, QL 1D nhan nhản ổ gà, ổ voi - Ảnh 1.

QL1D đầy ổ gà sau mưa lũ

ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của mưa lũ, từ giữa tháng 11 khiến nhiều đoạn trên QL1D xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Một số điểm đèo dốc bị đất đá tràn xuống, gây nguy hiểm và làm cản trở lưu thông.

Sau mưa lũ, QL 1D nhan nhản ổ gà, ổ voi - Ảnh 2.

Từng mảng mặt đường bị bóc lên để lộ hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Trước mắt, đơn vị bảo trì được yêu cầu xử lý tạm bằng vật liệu phù hợp để đảm bảo mặt đường êm thuận. Khi thời tiết thuận lợi sẽ triển khai sửa chữa dứt điểm.

Sau mưa lũ, QL 1D nhan nhản ổ gà, ổ voi - Ảnh 3.

Đơn vị bảo trì được yêu cầu xử lý tạm bằng vật liệu phù hợp để đảm bảo mặt đường êm thuận

ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Ghi nhận cho thấy nhiều đoạn trên tuyến QL1D bị hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, từng mảng nhựa bị bóc lên để lộ hố sâu. Tình trạng này khiến phương tiện dễ trượt ngã, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở đất đá vẫn đang được lực lượng chức năng thu dọn, đảm bảo giao thông an toàn.

Sau mưa lũ, QL 1D nhan nhản ổ gà, ổ voi - Ảnh 4.

Không chỉ ổ gà, tuyến đường còn đang xuất hiện tình trạng sạt lở

ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh đã huy động phương tiện, nhân lực xử lý tạm thời các vị trí hư hỏng, đồng thời tiếp tục theo dõi các đoạn có nguy cơ sạt lở sau mưa.

QL1D dài khoảng 35 km, kết nối hai tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, đồng thời phục vụ lưu thông qua khu vực du lịch ven biển của tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk. Đây là tuyến có mật độ phương tiện lớn, nên tình trạng hư hỏng đang đặt ra yêu cầu cấp bách về đảm bảo an toàn giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ Sạt lở Gia Lai QL1D
