Sau nhiều năm bất hòa, Vương tử Harry muốn làm lành với Vua Charles và anh trai

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ tại New York ngày 20.10, Vương tử Harry chia sẻ về mối quan hệ căng thẳng với cha và anh trai, đồng thời cho rằng những bất đồng trong gia đình Hoàng gia Anh không khác nhiều so với vấn đề mà nhiều gia đình khác phải đối mặt.

"Có những bất đồng giữa anh chị em, những mối quan hệ rạn nứt giữa con cái và cha mẹ. Đó là điều rất nhiều người có thể đồng cảm", ông Harry nói.

Vương tử Harry cùng vợ tham gia một sự kiện từ thiện tại Nottingham, Anh ngày 15.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo vị vương tử 42 tuổi, sự quan tâm của công chúng đối với những bất hòa trong gia đình ông một phần xuất phát từ mong muốn tìm kiếm cách giải quyết các mâu thuẫn tương tự trong cuộc sống của chính họ. "Một số người không muốn mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp. Nhưng tôi thì muốn. Với tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới, điều quan trọng nhất là hòa giải", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu những tổn thương trong quá khứ có thể hàn gắn hay không, ông Harry trả lời rằng điều đó hoàn toàn có thể, dù "những vết sẹo sẽ tồn tại mãi mãi". Ông cho rằng việc buông bỏ quá khứ là cần thiết, bởi cuộc sống vốn đã có quá nhiều khó khăn và không nên tiếp tục gây thêm những bất đồng với gia đình.

Sau cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên của Vương tử Harry làm rõ rằng những nhận xét trên mang tính khái quát, không nhằm chỉ trích Vương tử William hay bất kỳ thành viên nào của hoàng gia.

Mối quan hệ giữa ông Harry với gia đình Hoàng gia Anh trở nên căng thẳng sau khi ông cùng vợ Meghan Markle rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ năm 2020. Những cuộc phỏng vấn và phát biểu công khai sau đó của 2 vợ chồng tiếp tục làm gia tăng bất đồng, đặc biệt giữa ông Harry và anh trai William, theo Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20.10, ông Harry cũng đề cập quyết định gần đây đưa vợ con trở lại Anh sinh sống. Ông cho biết mong muốn 2 con được học tập tại Anh là một trong những lý do quan trọng.

Vương tôn Archie (7 tuổi) và Vương tôn nữ Lilibet (5 tuổi) đã bắt đầu năm học mới sau khi nhà Sussex chuyển từ Mỹ về Anh. "Các con đã đi học được 2 tuần và rất thích. Điều đó mang lại cho chúng một trải nghiệm hoàn toàn khác", ông chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc 2 con được tiếp xúc với 2 môi trường văn hóa khác nhau có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình.

Đề cập những tổn thương sau cái chết của mẹ - Công nương Diana khi ông mới 12 tuổi, Vương tử Harry cho biết việc công khai trải nghiệm cá nhân nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự, thay vì tìm kiếm sự thương cảm.

Ông Harry cũng bày tỏ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với báo chí Anh sau nhiều năm căng thẳng và các vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư. "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Đã có một số cuộc xung đột xảy ra, điều đó là tất yếu. Nhưng hy vọng chúng ta có thể gác lại chuyện đó", theo ông.