Sau nhiều thành công, Soobin có tham vọng mới

Soobin sẽ tổ chức solo concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên S OOBIN L IVE C ONCERT: A LL -R OUNDER, dự kiến diễn ra vào ngày 24.5 tại thủ đô Hà Nội. Thông tin này được công bố tại fan meeting PROmise to my KINGDOM vào cuối tuần qua.

Soobin bất ngờ "đánh úp" với thông báo về solo concert đầu tiên ẢNH: NSCC

Trước đó, cả 2 fan meeting ở 2 miền của nam ca sĩ đã quy tụ gần 3.000 khán giả tham gia. PROmise to my KINGDOM cũng ghi nhận kỷ lục bán vé khi hết sạch chỗ trong vòng 1 phút mở bán và là thành tích ấn tượng đối với sự kiện giao lưu của một nghệ sĩ Việt Nam.

Buổi fan meeting có sự xuất hiện của nhiều khách mời như NSND Tự Long, Cường Seven cùng gia đình nam ca sĩ. Đây là 2 thành viên thuộc nhà Sao Sáng tại công diễn 1 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2 024 từng gây sốt với bản Trống cơm.

Vào cuối sự kiện, Soobin bất ngờ "đánh úp" khán giả cùng fandom KINGDOM bằng thông báo về solo concert đầu tiên sau hơn 10 năm làm nghề vào cuối tháng 5 tới. Bên cạnh đó, lightstick và logo KINGDOM cũng được nam ca sĩ công bố như một món quà tri ân gửi đến người hâm mộ để tiếp tục mở ra một hành trình mới cùng nhau.

Soobin cùng gia đình và "anh tài" Cường Seven ẢNH: NSCC

Bước ra từ cuộc thi âm nhạc N gôi Sao Việt 2014 với danh hiệu á quân, S OOBIN tiếp tục ghi dấu ấn khi đọat giải bạc tại The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016. "Thừa thắng xông lên", nam ca sĩ liên tục cho ra mắt hàng loạt ca khúc ballad triệu view, mang đậm dấu ấn cá nhân như: Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Lalala, Vài lần đón đưa, Anh đã quen với cô đơn…

Không giới hạn bản thân với ballad, S OOBIN còn lấn sân sang thể loại R&B và gặt hái thành công với các sản phẩm nổi bật như: Dancing in the dark, The Playah, Blackjack, Trò chơi, Giá như… Bản hit Giá như của S OOBIN đã xuất sắc đạt Top 1 Trending Music trên YouTube Việt Nam sau 4 ngày ra mắt.

Năm 2024, sự nghiệp của S OOBIN thăng hoa và vươn tới đỉnh cao mới khi hình ảnh của anh được đến gần hơn với khán giả thông qua chương trình A nh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 . Trong chương trình này, S OOBIN chứng minh tài năng và thực lực của bản thân khi đoạt giải "A nh Tài Toàn Năng " và là 1 trong 17 mảnh ghép xuất sắc, toàn diện của gia tộc A nh Tài Toàn Năng .

Quá trình thể hiện của Soobin đã giúp anh chứng minh mình chính là một "all-rounder" chính hiệu, từ kỹ thuật thanh nhạc, khả năng trình diễn, tư duy làm nhạc đỉnh cao đến tài chơi nhạc cụ đa dạng.