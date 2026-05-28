Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sau phản ánh của Thanh Niên, Đồng Nai chi 11,5 tỉ sửa trường học xuống cấp trong vùng quy hoạch bô xít

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/05/2026 15:43 GMT+7

Thành phố Đồng Nai đã quyết định bố trí 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo 2 trường học "kêu cứu" trong vùng quy hoạch bô xít, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh.

Ngày 28.5, đại diện lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung cho biết UBND thành phố Đồng Nai vừa có văn bản về việc bổ sung kinh phí 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Kim Đồng.

Trước đó, ngày 4.5, Báo Thanh Niên đã có bài viết "Nhà trường 'kêu cứu' vì lớp học xuống cấp trong vùng quy hoạch bô xít".

Phòng học hư hỏng, xuống cấp

Bài viết nêu thực trạng phòng học hư hỏng, xuống cấp và những khó khăn ở 2 trường tiểu học Kim Đồng và Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) nhưng không thể sửa chữa hay xây mới bởi vướng quy hoạch bô xít.

Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 1.
Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 2.
Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 3.
Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 4.

Tường phòng học và cột trụ hư hỏng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các trường phải cho các em học ở phòng tạm và các nhà văn hóa thôn, vì thiếu phòng học.

Đáng chú ý, tại điểm trường thôn 5, xã Nghĩa Trung của Trường tiểu học Kim Đồng, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra vào tháng 9.2025, khi một cột trụ ngoài hiên lớp học bất ngờ đổ sập.

"May hôm đấy các cháu không đi học, nếu không chắc sẽ gây tai nạn. Giáo viên, học sinh giờ đi dạy và học trong môi trường không an toàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu ánh sáng. Rất mong các cấp lãnh đạo, cơ quan ban ngành sớm quan tâm để các cháu được học như các trường bạn", thầy Phạm Viết Phan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, kiến nghị.

Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 5.

Cột trụ bị đổ sập vào ngày cuối tuần, may mắn không có trường hợp học sinh nào bị thương

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tình trạng thiếu phòng học, phòng học xuống cấp cũng diễn ra tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung). Do mái ngói nhiều phòng học bị hư hỏng, từ nhiều năm trước, nhà trường đã xin thay thế tạm bằng mái tôn, trong thời gian chờ xin chủ trương xây trường mới.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, chủ trương xây Trường tiểu học Lê Văn Tám và cả dự án xây mới Trường tiểu học Kim Đồng đều không thể thực hiện do nằm trong vùng quy hoạch bô xít.

Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 6.
Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 7.
Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 8.

Thiếu phòng học, học sinh trường Kim Đồng phải học trong nhà văn hóa các thôn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bổ sung 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, ngày 11.5, UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản quyết định bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo các trường trên địa bàn xã Nghĩa Trung.

Theo đó, UBND thành phố Đồng Nai bổ sung cho UBND xã Nghĩa Trung số tiền 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Kim Đồng.

Bố trí 11,5 vốnsửa chữa, cải tạo trường học 'kêu cứu' trong vùng quy hoạch bô xít - Ảnh 9.

Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung)

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, UBND thành phố Đồng Nai cũng quyết định bổ sung cho UBND xã Bù Đăng 7 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Minh Hưng và Trường THCS Minh Hưng.

Ngày 28.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Trung cho biết đang thực hiện các thủ tục theo quy định để sửa chữa, cải tạo 2 trường tiểu học Lê Văn Tám và Kim Đồng.

Cụ thể, địa phương sẽ xây dựng bổ sung các phòng học còn thiếu cho các trường theo hình thức tiền chế; đối với các phòng học có kết cấu, hạ tầng hư hỏng, xuống cấp sẽ được sửa chữa, cải tạo, đảm bảo an toàn và hoàn thành trước khi năm học mới 2026 - 2027 bắt đầu.

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18.7.2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là quy hoạch bô xít), huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ (nay là thành phố Đồng Nai) có 14/16 xã, thị trấn bị ảnh hưởng, nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản bô xít.

Riêng xã Nghĩa Trung (được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đức Liễu, Nghĩa Bình và Nghĩa Trung từ ngày 1.7.2025) với tổng diện tích tự nhiên là 222 km2, Trong đó, diện tích bị ảnh hưởng là hơn 18.000 ha (khoảng 184 km2- PV), chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của xã.

Tin liên quan

Nhà trường 'kêu cứu' vì lớp học xuống cấp trong vùng quy hoạch bô xít

Nhà trường 'kêu cứu' vì lớp học xuống cấp trong vùng quy hoạch bô xít

Cảnh hàng trăm học sinh phải học trong những lớp học bị xuống cấp, học nhờ nhà văn hóa vì vướng quy hoạch bô xít đã khiến các nhà trường sốt ruột, 'kêu cứu'.

Vướng quy hoạch bô xít: Trường học chực chờ sập, học sinh phải 'học nhờ, học đậu'

Khám phá thêm chủ đề

Trường học kêu cứu trong vùng quy hoạch bô xít thành phố Đồng Nai xã nghĩa trung trường học xuống cấp phản ánh của Báo Thanh Niên quy hoạch bô xít
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận