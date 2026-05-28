Sau phản ánh của Thanh Niên, Đồng Nai chi 11,5 tỉ sửa trường học xuống cấp trong vùng quy hoạch bô xít

Ngày 28.5, đại diện lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung cho biết UBND thành phố Đồng Nai vừa có văn bản về việc bổ sung kinh phí 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Kim Đồng.

Trước đó, ngày 4.5, Báo Thanh Niên đã có bài viết "Nhà trường 'kêu cứu' vì lớp học xuống cấp trong vùng quy hoạch bô xít".

Phòng học hư hỏng, xuống cấp

Bài viết nêu thực trạng phòng học hư hỏng, xuống cấp và những khó khăn ở 2 trường tiểu học Kim Đồng và Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) nhưng không thể sửa chữa hay xây mới bởi vướng quy hoạch bô xít.

Tường phòng học và cột trụ hư hỏng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các trường phải cho các em học ở phòng tạm và các nhà văn hóa thôn, vì thiếu phòng học.

Đáng chú ý, tại điểm trường thôn 5, xã Nghĩa Trung của Trường tiểu học Kim Đồng, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra vào tháng 9.2025, khi một cột trụ ngoài hiên lớp học bất ngờ đổ sập.

"May hôm đấy các cháu không đi học, nếu không chắc sẽ gây tai nạn. Giáo viên, học sinh giờ đi dạy và học trong môi trường không an toàn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiếu ánh sáng. Rất mong các cấp lãnh đạo, cơ quan ban ngành sớm quan tâm để các cháu được học như các trường bạn", thầy Phạm Viết Phan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, kiến nghị.

Cột trụ bị đổ sập vào ngày cuối tuần, may mắn không có trường hợp học sinh nào bị thương ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tình trạng thiếu phòng học, phòng học xuống cấp cũng diễn ra tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung). Do mái ngói nhiều phòng học bị hư hỏng, từ nhiều năm trước, nhà trường đã xin thay thế tạm bằng mái tôn, trong thời gian chờ xin chủ trương xây trường mới.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, chủ trương xây Trường tiểu học Lê Văn Tám và cả dự án xây mới Trường tiểu học Kim Đồng đều không thể thực hiện do nằm trong vùng quy hoạch bô xít.

Thiếu phòng học, học sinh trường Kim Đồng phải học trong nhà văn hóa các thôn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bổ sung 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, ngày 11.5, UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản quyết định bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo các trường trên địa bàn xã Nghĩa Trung.

Theo đó, UBND thành phố Đồng Nai bổ sung cho UBND xã Nghĩa Trung số tiền 11,5 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Kim Đồng.

Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, UBND thành phố Đồng Nai cũng quyết định bổ sung cho UBND xã Bù Đăng 7 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Minh Hưng và Trường THCS Minh Hưng.

Ngày 28.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại diện lãnh đạo xã Nghĩa Trung cho biết đang thực hiện các thủ tục theo quy định để sửa chữa, cải tạo 2 trường tiểu học Lê Văn Tám và Kim Đồng.

Cụ thể, địa phương sẽ xây dựng bổ sung các phòng học còn thiếu cho các trường theo hình thức tiền chế; đối với các phòng học có kết cấu, hạ tầng hư hỏng, xuống cấp sẽ được sửa chữa, cải tạo, đảm bảo an toàn và hoàn thành trước khi năm học mới 2026 - 2027 bắt đầu.