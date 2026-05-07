Vướng quy hoạch bô xít: Trường học chực chờ sập, học sinh phải 'học nhờ, học đậu'

Nhiều năm qua, hàng trăm học sinh tại 2 Trường tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai) phải "kiếm con chữ" trong những lớp học bị lún nứt hay mượn tạm nhà văn hóa để duy trì việc học. Thực trạng thiếu phòng học nhưng không thể sửa chữa hoặc xây mới này kéo dài do vướng quy hoạch bô xít.

Phòng học tạm bằng tôn của Trường tiểu học Lê Văn Tám ẢNH: HOÀNG GIÁP

Học sinh lớp 5/3 của Trường tiểu học Lê Văn Tám phải học ở phòng tạm dựng bằng tôn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hình thành từ năm 1998, Trường tiểu học Kim Đồng, xã Nghĩa Trung, hiện có 1 cơ sở chính và 6 điểm lẻ, quy mô 26 lớp học với 952 học sinh. Thế nhưng, sau gần 30 năm hoạt động, ngôi trường này đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Những vết nứt lớn chằng chịt trên tường, cột trụ gãy nứt, bàn ghế hư hỏng... Tất cả đang từng ngày đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của hàng trăm học sinh và giáo viên nơi đây.

Đồng cảnh ngộ còn có Trường tiểu học Lê Văn Tám cùng trên địa bàn xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai. Đi vào hoạt động từ năm 1997, trường có 22 lớp học với 645 học sinh tại 1 điểm chính và 4 điểm lẻ. Ban giám hiệu đã phải nhường những phòng học tốt nhất cho học sinh, lui về làm việc tại các nhà kho cũ được ngăn tạm. Dù vậy, trường vẫn phải dựng thêm 1 phòng học tạm bằng tôn để đủ chỗ cho các em.

Dù điều kiện thiếu thốn, các học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám vẫn hăng say học tập NGUỒN: PV NGUYÊN ÂN - HOÀNG GIÁP

Những phòng học tiền chế sẽ sớm được lắp ghép để giải quyết tình thế cấp bách trong năm 2026. Thế nhưng, bao giờ nút thắt quy hoạch bô xít mới được tháo gỡ hoàn toàn để những ngôi trường mới thực sự được mọc lên, trả lại môi trường học tập an toàn cho hàng ngàn học sinh nơi đây, vẫn là một câu hỏi đang mỏi mòn chờ lời đáp.