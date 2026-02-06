Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sâu răng nhưng chủ quan, người đàn ông bị hoại tử phần cổ, ngực

Bá Cường
Bá Cường
06/02/2026 09:08 GMT+7

Các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật cắt bỏ phần da hoại tử cho một người đàn ông trước đó bị sâu răng nhưng chủ quan không đi điều trị.

Tối 5.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa điều trị thành công cho một người đàn ông bị hoại tử da ở phần cổ, ngực do bắt nguồn từ sâu răng.

Trước đó, vào ngày 2.1, bệnh nhân N.Đ.K (43 tuổi, trú tại xã Triệu Phong) nhập viện trong tình trạng phần ngực phải sưng đỏ, chảy dịch kèm mùi hôi. 

Kết quả siêu âm và chụp CT scaner cho thấy có ổ tụ dịch, vùng cổ phải thâm nhiễm xung quanh lan từ mặt trong xương hàm dưới phải, thông với chân răng R48, kéo dài xuống vùng hố thượng đòn phải, tụ dịch và vùng thành ngực phải thâm nhiễm xung quanh kèm ít dịch màng phổi hai bên.

Sâu răng nhưng chủ quan, người đàn ông bị hoại tử phần cổ, ngực- Ảnh 1.

Ông K. đang trong quá trình hồi phục sau nhiều ca phẫu thuật

ẢNH: B.H

Các bác sĩ tại Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Răng hàm mặt, Tai mũi họng và Ung bướu đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn, xác định nguyên nhân chính gây bệnh là do răng 48 bị sâu đồng thời thống nhất phương án điều trị xẻ áp xe vùng ngách lợi răng 48 và vùng sàn miệng sau đó nhổ răng 48, cắt lọc tổ chức hoại tử vùng cổ, ngực.

Sau phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ lớp da hoại tử, tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được tiến hành cắt lọc, khâu da vùng cổ, lấy da mỏng vùng đùi phải ghép lên ngực phải, từng bước tái tạo vùng da tổn thương, phục hồi chức năng và hình thể cho người bệnh.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sâu răng, viêm răng, nếu chủ quan sẽ dễ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng đe dọa sức khỏe và tính mạng.

