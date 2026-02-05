Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Bị khởi tố vì vận chuyển 43 kg thịt sơn dương

Bá Cường
Bá Cường
05/02/2026 20:42 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 người đàn ông có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép thịt sơn dương.

Tối 5.2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hải (33 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép thịt sơn dương.

Quảng Trị: Bị khởi tố vì vận chuyển 43 kg thịt sơn dương- Ảnh 1.

Bị can Trần Văn Hải tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 9.1, tại đoạn đường đi qua bản Hà Lẹc (xã Kim Ngân), Công an xã Kim Ngân phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra phương tiện do Trần Văn Hải điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện bị can đang vận chuyển hơn 43 kg thịt động vật hoang dã, cụ thể là loài sơn dương, toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cũng trên địa bàn xã Kim Ngân, vào ngày 4.2, tổ công tác của Công an xã Kim Ngân phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lâm Thủy thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe nước trong đã bắt quả tang 2 nghi phạm, gồm: Võ Tin (42 tuổi) và Võ Văn Niệm (cùng trú tại xã Quảng Sơn) có hành vi vận chuyển trái phép lâm sản. Qua kiểm tra, phát hiện hai xe mô tô đang chở trái phép 35 kg cây mán đỉa.

Quảng Trị: Bị khởi tố vì vận chuyển 43 kg thịt sơn dương- Ảnh 2.

Cây mán đỉa được 2 nghi phạm chia làm 3 túi và chở trên 2 xe mô tô

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Toàn bộ số lâm sản cùng phương tiện liên quan đã được lập biên bản, bàn giao cho Trạm Kiểm lâm Lâm Thủy để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Mán đỉa là loài cây rừng có giá trị dược liệu và sinh thái, phân bố chủ yếu ở các vùng núi đá, nơi có hệ sinh thái đa dạng. Thời gian gần đây, do nhu cầu khai thác tăng cao, loài cây này đang đứng trước nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng. Việc khai thác, vận chuyển trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường rừng.

Tin liên quan

Xe khách chở lượng lớn thịt nghi động vật hoang dã qua hầm Hải Vân

Xe khách chở lượng lớn thịt nghi động vật hoang dã qua hầm Hải Vân

Tuần tra trên tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan, lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng phát hiện xe khách tỉnh Quảng Trị vận chuyển số lượng lớn thịt nghi là động vật hoang dã đi miền Nam tiêu thụ.

Xem thêm bình luận