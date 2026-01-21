3 trẻ ngộ độc vì tự ý uống thuốc người lớn

Tối 21.1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều trị cho 3 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc.

Các y bác sĩ điều trị cho bệnh nhi bị ngộ độc thuốc ẢNH: B.H

Trước đó, vào ngày 19.1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 3 bệnh nhi gồm H.T.T (7 tuổi), H.V.N (2 tuổi) và H.V.T (3 tuổi, cùng ở xã Hướng Phùng, Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ và xuất hiện các cơn co giật, nghi ngộ độc thuốc an thần kinh.

Tiến hành cấp cứu, các y bác sĩ ghi nhận dấu hiệu nhiễm độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh - cơ. Các bệnh nhi sau đó được thở oxy, xử lý cắt cơn co giật, truyền dịch và tiếp tục chuyển đến Khoa Nhi điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhi uống thuốc từ một trẻ em nhà hàng xóm đưa cho ẢNH: B.H

Sau khi nhập viện, các bệnh nhi tiếp tục được điều trị tại đơn vị hồi sức cấp cứu và theo dõi sát toàn trạng, kiểm soát cơn giật, xét nghiệm tầm soát nguyên nhân và tổn thương cơ quan.

Người nhà cho biết trước đó các trẻ chơi cùng nhau tại nhà và có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi. Một bé trai lớp 3 (con nhà hàng xóm) đã tự lấy thuốc của người lớn đưa cho các cháu uống và nói “uống cho hết đau đầu”.

Quá trình khai thác bệnh sử ghi nhận thêm gia đình cháu bé đưa thuốc cho 3 bệnh nhi uống có người nhà mắc bệnh lý tâm thần và đang điều trị ngoại trú với nhóm thuốc Aminazin và Haloperidone.

Từ triệu chứng lâm sàng của các bệnh nhi và hình ảnh thuốc gia đình cung cấp, các bác sĩ đưa tới chẩn đoán cuối cùng các trẻ bị ngộ độc mức độ trung bình do thuốc an thần kinh Haloperidone.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe 3 bệnh nhi đã dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát.

