Sầu riêng bị làm giá?

Thị trường Trung Quốc hiện chiếm tới 95% giá trị xuất khẩu của sầu riêng VN. Đây là kết quả rất tích cực từ việc VN chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc vào tháng 7.2022.

Bên cạnh đó, sầu riêng VN không chỉ tập trung xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc mà đã được mở rộng sang các thị trường khác như Mỹ, EU, Nhật Bản, Úc, Anh... Đơn cử, đầu tháng 5, lô hàng sầu riêng Ri6 khoảng 5 tấn của VN do Công ty TT Meridian Ltd (Anh) nhập khẩu chính ngạch đã thông quan, phân phối đến các siêu thị tại Anh. Kết quả này nhờ hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu vào Anh theo Hiệp định Thương mại tự do VN - Vương quốc Anh (UKVFTA).