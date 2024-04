Sầu riêng, cà phê, gạo xuất khẩu thuận lợi giúp phân bón tiêu thụ tăng

Ngày 26.4, Công ty CP phân bón Bình Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty cho biết: Bối cảnh chung trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Thị trường quốc tế có nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải vẫn ở mức cao… gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Lúa gạo được mùa trúng giá giúp Công ty phân bón Bình Điền kinh doanh thuận lợi CÔNG HÂN

Tuy nhiên, ngành sản xuất và kinh doanh phân bón cũng gặp thuận lợi lớn khi nhiều mặt hàng nông sản được mùa trúng giá. Giá một số loại nông sản đặc biệt tăng cao như: sầu riêng, cà phê, lúa gạo, hồ tiêu… Sản lượng xuất khẩu tăng làm tăng nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân. Bên cạnh đó, thương hiệu và uy tín của "Phân bón Đầu Trâu" tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng.

Sản lượng sản xuất đạt trên 582.000 tấn, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước và đạt 99,4% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 579.505 tấn, tăng 13,6% so với năm 2022 và đạt 98,96% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 196 tỉ đồng, so với cùng kỳ đạt 79,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 89,2%.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất 568.000 tấn phân bón và đạt lợi nhuận trước thuế 210 tỉ đồng. Thương hiệu phân bón Đầu Trâu sẽ chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới đã thử nghiệm thành công trong năm 2023.