Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Sầu riêng, cà phê, hồ tiêu trúng giá giúp phân bón hưởng lợi lớn

Chí Nhân
24/04/2026 14:11 GMT+7

Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như sầu riêng, cà phê hay hồ tiêu trúng mùa được giá giúp ngành phân bón hưởng lợi lớn.

Ngày 24.4, Công ty CP Phân bón Bình Điền (BFC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Sản phẩm mang thương hiệu "phân bón Đầu Trâu" tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều loại nông sản như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu trúng mùa được giá nhờ xuất khẩu thuận lợi qua đó giúp tăng nhu cầu đầu tiêu thụ phân bón của bà con nông dân. Cụ thể, so với kế hoạch, lượng phân bón tiêu thụ trong năm 2025 đạt trên 790.000 tấn, vượt gần 31%; doanh thu gần 10.800 tỉ đồng, vượt gần 45% và lợi nhuận trước thuế đạt gần 495 tỉ đồng, vượt đến 76%.

Sầu riêng, cà phê, hồ tiêu trúng giá giúp phân bón hưởng lợi lớn- Ảnh 1.

Ngành phân bón hưởng lợi lớn khi nhiều nông sản trúng mùa được giá

ẢNH: M.Đ

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm qua, Công ty Bình Điền cũng duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; ủng hộ người nghèo, thực hiện chương trình mang sinh kế cho đồng bào vùng bão lũ phía bắc, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường... với số tiền trên 14 tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Đông, TGĐ Công ty CP phân bón Bình Điền, cho biết 2025 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là xung đột Nga - Ukraine kéo dài; trong nước thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp khiến giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Mở đầu năm 2026, bối cảnh thế giới càng phức tạp khi nổ ra xung đột quân sự ở Trung Đông. Trong thời gian qua, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, có loại tăng đến 100% và ít nhất cũng 30%. Dự báo thị trường tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón. Giá cả nông sản và phân bón biến động khó lường, trong khi điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu và hiệu quả sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, Bình Điền tiếp tục củng cố và phát triển các thị trường mục tiêu hiện tại, đồng thời xây dựng chính sách hợp lý để mở rộng các thị trường mới chưa có kênh phân phối; chú trọng duy trì và phát triển thị trường trong nước và các thị trường lân cận là Campuchia, Lào; đặt kế hoạch tiêu thụ 768.500 tấn phân bón và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 304 tỉ đồng. "Trong quý 1/2026, Bình Điền đã tiêu thụ trên 70.000 tấn phân bón. Đây là mức cao kỷ lục so cùng kỳ các năm qua. Nguyên nhân do giá cả phân bón tăng vọt nên các đại lý tăng cường trữ hàng. Hiện tại, nguồn nguyên liệu của công ty vẫn đảm bảo sản xuất ổn định đến hết quý 2/2026. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có những giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả", ông Đông thông tin.

Giá phân bón tăng mạnh do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông

Trong 2 tháng đầu năm nay, lượng phân bón nhập khẩu giảm mạnh do giá tăng cao. Giá phân bón đang tiếp tục tăng theo tình hình căng thẳng quân sự ở Trung Đông. Chuyên gia khuyến cáo cần chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài ảnh hưởng đến thị trường.

Ngành phân bón đối mặt nhiều thách thức

Khám phá thêm chủ đề

phân bón Sầu riêng cà phê Giá phân bón Hồ tiêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận