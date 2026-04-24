Sầu riêng, cà phê, hồ tiêu trúng giá giúp phân bón hưởng lợi lớn

Ngày 24.4, Công ty CP Phân bón Bình Điền (BFC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Sản phẩm mang thương hiệu "phân bón Đầu Trâu" tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều loại nông sản như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu trúng mùa được giá nhờ xuất khẩu thuận lợi qua đó giúp tăng nhu cầu đầu tiêu thụ phân bón của bà con nông dân. Cụ thể, so với kế hoạch, lượng phân bón tiêu thụ trong năm 2025 đạt trên 790.000 tấn, vượt gần 31%; doanh thu gần 10.800 tỉ đồng, vượt gần 45% và lợi nhuận trước thuế đạt gần 495 tỉ đồng, vượt đến 76%.

Ngành phân bón hưởng lợi lớn khi nhiều nông sản trúng mùa được giá ẢNH: M.Đ

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, năm qua, Công ty Bình Điền cũng duy trì các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, như hỗ trợ nhà tình nghĩa, mái ấm Bình Điền cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; ủng hộ người nghèo, thực hiện chương trình mang sinh kế cho đồng bào vùng bão lũ phía bắc, Quỹ học bổng tiếp sức đến trường... với số tiền trên 14 tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Đông, TGĐ Công ty CP phân bón Bình Điền, cho biết 2025 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là xung đột Nga - Ukraine kéo dài; trong nước thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp khiến giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Mở đầu năm 2026, bối cảnh thế giới càng phức tạp khi nổ ra xung đột quân sự ở Trung Đông. Trong thời gian qua, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, có loại tăng đến 100% và ít nhất cũng 30%. Dự báo thị trường tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón. Giá cả nông sản và phân bón biến động khó lường, trong khi điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu và hiệu quả sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, Bình Điền tiếp tục củng cố và phát triển các thị trường mục tiêu hiện tại, đồng thời xây dựng chính sách hợp lý để mở rộng các thị trường mới chưa có kênh phân phối; chú trọng duy trì và phát triển thị trường trong nước và các thị trường lân cận là Campuchia, Lào; đặt kế hoạch tiêu thụ 768.500 tấn phân bón và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 304 tỉ đồng. "Trong quý 1/2026, Bình Điền đã tiêu thụ trên 70.000 tấn phân bón. Đây là mức cao kỷ lục so cùng kỳ các năm qua. Nguyên nhân do giá cả phân bón tăng vọt nên các đại lý tăng cường trữ hàng. Hiện tại, nguồn nguyên liệu của công ty vẫn đảm bảo sản xuất ổn định đến hết quý 2/2026. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có những giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả", ông Đông thông tin.