Kinh tế Doanh nghiệp

'Thuyền trưởng' Ngô Văn Đông tiếp tục đưa Bình Điền vào kỷ nguyên xanh

Chí Nhân
Chí Nhân
19/12/2025 11:21 GMT+7

Ngày 18.12, HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Bình Điền "thương hiệu của niềm tin"

Quyết định này không chỉ đánh dấu sự tín nhiệm tuyệt đối với người "Thuyền trưởng" đã chèo lái con thuyền Bình Điền từ năm 2018, mà còn đặt lên vai ông trọng trách dẫn dắt Bình Điền bước vào giai đoạn mới - "Giai đoạn của phát triển bền vững và chuyển đổi xanh".

'Thuyền trưởng' Ngô Văn Đông tiếp tục đưa Bình Điền vào kỷ nguyên xanh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thiệu (bên phải) Chủ tịch HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngô Văn Đông

ẢNH: Q.N

Ông Ngô Văn Đông "nắm tay lái" con thuyền Bình Điền từ năm 2018 - giai đoạn thị trường phân bón trong nước và quốc tế có nhiều biến động khốc liệt nhất lịch sử. Từ cuộc chiến giá nguyên liệu, sự cạnh tranh gay gắt của phân bón nhập khẩu, cho đến những đứt gãy chưa từng có do đại dịch toàn cầu.

Không chỉ giúp công ty giữ vững vị thế đầu ngành, ông còn duy trì được sự ổn định trong bộ máy nhân sự và tài chính; những yếu tố cốt lõi của một doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.

Thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu" không ngừng được làm mới dưới thời ông Ngô Văn Đông. Từ một thương hiệu truyền thống, Bình Điền đã chuyển mình mạnh mẽ sang hình ảnh một chuyên gia nông nghiệp, luôn sát cánh cùng bà con nông dân qua các chương trình canh tác thông minh. Sự nhất quán trong thông điệp truyền thông suốt 7 năm qua đã tạo nên một tài sản thương hiệu vô giá là "Niềm tin của người nông dân".

Tiên phong trong "Kỷ nguyên xanh"

Việc bổ nhiệm lại người "thuyền trưởng" mang một hàm ý chiến lược sâu sắc hơn nhiều so với việc duy trì sự ổn định thông thường. HĐQT Công ty Bình Điền muốn gửi gắm một kỳ vọng lớn lao về việc "ông Ngô Văn Đông sẽ là người kiến tạo nền móng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới".

'Thuyền trưởng' Ngô Văn Đông tiếp tục đưa Bình Điền vào kỷ nguyên xanh - Ảnh 2.

Tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao độ. Với sự đoàn kết sẽ là động lực then chốt để Bình Điền hiện thực hóa tầm nhìn chuyển đổi số và nông nghiệp thông minh

ẢNH: Q.N

Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ lịch sử của việc chuyển đổi từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp xanh". Với kinh nghiệm dày dạn, ông Đông được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hóc búa này thông qua các trụ cột:

Thứ nhất là chiến lược sản phẩm xanh, theo đó tiếp tục đẩy mạnh khâu nghiên cứu và phát triển (R&D) để phát triển các dòng phân bón thế hệ mới, tăng hiệu suất sử dụng phân bón, giúp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Thứ hai đẩy mạnh mô hình kinh doanh bền vững, đặt trọng tâm chuyển dịch Bình Điền trở thành hạt nhân trong chuỗi giá trị nông sản bền vững, không chỉ cung cấp phân bón mà còn cung cấp giải pháp canh tác thông minh, giảm thiểu tác động môi trường, tăng cường sức khỏe đất, hướng đến nền nông nghiệp bền vững.

Thứ ba là số hóa quản trị, công ty hướng đến tối ưu hóa vận hành để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, hướng tới các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng khắt khe của thị trường.

Tại lễ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Điền nêu rõ: "Trong bối cảnh 'xanh hóa' không còn là lựa chọn mà là con đường duy nhất để tồn tại và phát triển, kinh nghiệm điều hành từ năm 2018 kết hợp với tư duy đổi mới của ông Ngô Văn Đông chính là mảnh ghép quan trọng nhất để Bình Điền hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này".


