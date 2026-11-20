Theo kết quả sơ bộ của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 11 đạt trên 913 triệu USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 11 tháng đạt 9,2 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Với đà tăng trưởng và xu hướng thị trường hiện tại, cột mốc 10 tỉ USD gần như cầm chắc trong tay. Đây là một kỷ lục của ngành rau quả và tăng mạnh so với con số 8,5 tỉ USD của năm 2025. Trong đó, hai điểm sáng đáng chú ý là sầu riêng và rau quả chế biến.



Sầu riêng tiếp tục 'toả sáng" đưa rau lập kỷ lục mới ẢNH: DUY TÂN

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 65,3% tổng kim ngạch; sau 10 tháng đạt 5,4 tỉ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, sầu riêng là mặt hàng chủ lực với kim ngạch khoảng 3,3 tỉ USD. Đáng chú ý, thành tích của ngành rau quả có sự đóng góp lớn của sầu riêng Tây nguyên. Vào giai đoạn vùng này vào vụ thu hoạch rộ từ tháng 7 - 10, đã giúp ngành rau quả đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỉ USD trong 4 tháng liên tiếp.

Ngoài Trung Quốc, trong nhóm 5 thị trường dẫn đầu cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh như: Mỹ đạt 556 triệu USD tăng 22%, Hàn Quốc đạt 295 triệu USD tăng 12%, Nhật Bản là 217 triệu USD tăng 8% và Hà Lan là 188 triệu USD tăng 39%.

Ngoài sầu riêng, điểm sáng của ngành rau quả Việt Nam là nhóm sản phẩm chế biến đạt 1,7 tỉ USD sau 11 tháng và tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 11 ước đạt 462 triệu USD, lũy kế 11 tháng đạt 3,3 tỉ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, Trung Quốc, Mỹ và Úc là 3 nguồn cung rau quả chính cho Việt Nam. Như vậy, ngành rau quả Việt Nam đã xuất siêu gần 6 tỉ USD sau 11 tháng.