Papua New Guinea bất ngờ trở thành thị trường sầu riêng lớn thứ 2 của Việt Nam

Sau 9 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 3,45 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Không có gì bất ngờ khi Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính với kim ngạch đạt gần 3,3 tỉ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần của Trung Quốc là 95,5% trong tổng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.



Bất ngờ lớn nhất với nhiều người chính là vị trí "á quân" thuộc về đảo quốc Papua New Guines khi đạt gần 38 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và tương đương thị phần 1,1%. Papua New Guinea nhập khẩu nhiều hơn thị trường thứ 3 là Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 1,3 triệu USD và Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 7 triệu USD. Nếu so với thị trường đứng hàng thứ 5 là Mỹ 20 triệu USD thì kim ngạch cao gần gấp đôi. Trong khi đó, thị trường lớn thứ 10 là Thái Lan chỉ có vỏn vẹn 2,5 triệu USD.

Bật mí về bất ngờ thú vị này, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho hay: "Ở đâu có người Trung Quốc nhiều, ở đó sầu riêng được tiêu thụ mạnh. Quốc đảo này có nhiều người gốc Hoa và gần đây lượng du khách từ Trung Quốc đến du lịch nghỉ dưỡng cũng tăng cao. Đây là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu sầu riêng trong những năm qua.

Papua New Guinea bất ngờ trở thành thị trường xuất khẩu sầu riêng thứ 2 thế giới của Việt Nam ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong những năm gần đây, quốc đảo ở nam Thái Bình Dương này liên tục nằm trong danh sách các thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Những năm trước, khi kim ngạch còn ít, tốc độ luôn tăng đến 3 chữ số. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2025, thị trường Papua New Guinea tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ đến 146% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt giá trị là 23 triệu USD.

Bên cạnh sầu riêng, quốc đảo này cũng là thị trường tiêu thụ quả vải rất lớn của Việt Nam, cũng chỉ đứng thứ 2 sau Trung Quốc.

Trong khi Papua New Guinea trở thành nước nhập khẩu sầu riêng lớn thứ 2 của Việt Nam thì Thái Lan từ vị trí thứ 2 hồi năm 2024 đã tụt xuống hạng 10 với chỉ vỏn vẹn 2,4 triệu USD, giảm đến 93% so với cùng kỳ năm 2025.