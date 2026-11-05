Nông sản xuất siêu kỷ lục, gần 19 tỉ USD sau 10 tháng

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 10 tháng qua, tổng kim ngạch thương mại nông lâm thủy sản ước đạt 107 tỉ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xuất khẩu trên 63 tỉ USD, góp phần duy trì xuất siêu đến 18,9 tỉ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước và sắp chạm đến ngưỡng 20,7 tỉ USD của cả năm 2025.



Nông sản xuất siêu gần 19 tỉ USD sau 10 tháng ẢNH: CHÍ NHÂN

Hoạt động xuất khẩu nông sản có sự biến động mạnh ở một số mặt hàng chủ lực. Một số mặt hàng duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm trước như rau quả đạt 8,3 tỉ USD tăng 17,8%. Bên cạnh đó, hạt tiêu đạt gần 1,6 tỉ USD, tăng 13%, nhờ sản lượng xuất khẩu tăng 17,5%. Thủy sản đạt 10,4 tỉ USD, tăng 11,7%.

Trong khi đó, một số mặt hàng lại tăng về lượng nhưng giảm về giá trị do giá thế giới giảm mạnh như cà phê đạt 1,6 triệu tấn, tăng 18,7% nhưng giá trị chỉ đạt gần 7,1 tỉ USD, giảm 5%. Tương tự, gạo đạt 6,8 triệu tấn với kim ngạch 3,3 tỉ USD, giảm lần lượt 4,6% và 9,7%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đứng ở ngay sau đó là Mỹ và Nhật Bản.

Với đà tăng trưởng tích cực từ các nhóm ngành chủ lực như rau quả, thủy sản và lâm sản; bên cạnh đó là sự phục hồi giá của các mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu và gia vị…; dự báo thặng dư thương mại toàn ngành nhiều khả năng sẽ tiếp tục phá vỡ mốc 20,7 tỉ USD của năm 2025.