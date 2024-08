Sau sự cố mất điện, hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum bị nhổ trộm

Ngày 26.8, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm sâm Ngọc Linh.

Một cây sâm Ngọc Linh bị nhổ trộm TRIỆU THANH

Trước đó, ngày 22.8, ông Nguyễn Thanh Hoàng, quản lý vườn sâm của Công ty CP sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp lượng lớn cây sâm Ngọc Linh.

Theo đơn trình báo của ông Hoàng, ngày 21.8, tại vườn sâm của công ty này xảy ra sự cố mất điện. Ngay sau đó công ty đã chạy máy phát điện để sử dụng. Đến sáng 22.8, khi ông Hoàng cùng vài nhân viên khác đi kiểm tra thì phát hiện đường dây điện bị chặt phá. Ngay sau đó, ông Hoàng cùng nhân viên đi kiểm tra vườn sâm và nhận thấy có khoảng 160 gốc sâm Ngọc Linh có độ tuổi từ 3 - 7 năm bị nhổ trộm.

Kẻ gian trèo qua lưới B40 để thực hiện vụ trộm TRIỆU THANH

Theo ông Võ Trung Mạnh, hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, công an các xã tăng cường công tác nắm tình hình đối tượng, địa bàn liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp sâm Ngọc Linh nói riêng; có kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh; đẩy nhanh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định. Đồng thời tổ chức vận động nhân dân phối hợp với lực lượng công an xã thành lập các tổ bảo vệ sâm Ngọc Linh.

Thời gian qua, trên địa bàn H.Tu Mơ Rông, H.Đăk Glei đã xảy ra nhiều vụ trộm sâm Ngọc Linh. Gần đây nhất, trong tháng 2.2024 trên địa bàn H.Tu Mơ Rông đã xảy ra nhiều vụ mất trộm sâm Ngọc Linh, với tổng số lượng ước tính hơn 800 cây của nhiều hộ dân ở 4 xã Tê Xăng, Ngọc Lây, Đăk Sao và ĐăK Na. Thống kê bước đầu xác định có hơn 800 cây sâm (từ 4 đến 10 năm tuổi) bị đánh cắp.

Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý có giá trị cao ĐỨC NHẬT

Cũng tại huyện này, vào tháng 10.2023, 6 hộ dân của làng Đăk Van Linh (xã Văn Xuôi) phát hiện trong khu vực vườn sâm của mình trồng tại Tiểu khu 237 bị kẻ gian đột nhập, nhổ trộm hơn 100 cây sâm Ngọc Linh. Số cây sâm bị trộm này do bà con lấy củ sâm rừng trồng và chăm sóc, bảo vệ đến nay đã 3 - 5 năm tuổi.

Vào năm 2022, tại H.Đăk Glei cũng xảy ra một vụ trộm sâm Ngọc Linh. Cụ thể, 5.9.2022, anh A Pim (trú thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, H.Đak Glei) phát hiện tại vườn sâm của gia đình bị mất 30 gốc sâm Ngọc Linh loại 12 năm tuổi, mỗi củ đạt từ 100 - 180 gr. Tổng giá trị cả củ lẫn hơn 500 triệu đồng.

Sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý hiếm. Loài cây này chỉ sinh sống, phát triển tốt dưới tán rừng ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển. Nhiều năm qua, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã triển khai trồng sâm dưới tán rừng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên nạn trộm cắp sâm Ngọc Linh đã khiến cho các hộ gia đình, doanh nghiệp bị thiệt hại lớn về kinh tế.