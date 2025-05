Sau tai nạn ở Hòn Khô, dừng hoạt động mô tô nước không đủ điều kiện

Ngày 2.5, UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, sau vụ tai nạn mô tô nước xảy ra trên địa bàn xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn) khiến một trẻ em tử vong, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong các ngày cao điểm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn giao UBND các xã: Nhơn Hải, Nhơn Lý và Nhơn Châu thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan dừng hoạt động mô tô nước, ca nô đối với các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định kể từ ngày 2.5 đến khi có công văn chỉ đạo mới.

Hoạt động mô tô nước tại Hòn Khô, xã Nhơn Hải ẢNH: H.P

Đồng thời chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra để đảm bảo an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa chở khách phục vụ du lịch và dân sinh trong các ngày cao điểm còn lại của đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Đề nghị các đồn biên phòng Nhơn Lý, Nhơn Châu, cửa khẩu cảng Quy Nhơn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn hoạt động của mô tô nước, ca nô không đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Đề nghị Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các địa phương trên địa bàn xã Nhơn Lý, Nhơn Hải và Nhơn Châu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là phục vụ chở khách du lịch trong các ngày cao điểm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 1.5, tại vùng biển Hòn Khô, xã Nhơn Hải, ông La Văn Lơ (37 tuổi, ở xã Nhơn Hải) đang điều khiển mô tô nước thì phương tiện bất ngờ vướng vào dây buộc phao chuối kết nối với một mô tô nước khác do ông Nguyễn Thái Bằng (38 tuổi, ở cùng địa phương) điều khiển.

Va chạm khiến dây ga của mô tô nước do ông Lơ cầm lái bị kẹt, làm phương tiện mất lái và lao nhanh vào khu vực bờ biển, đâm trúng hai du khách nhỏ tuổi đang vui chơi trên bờ là em Đ.P.M.K (8 tuổi) và Đ.P.K.N (14 tuổi, cùng ở Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Cú va chạm khiến cả hai em bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa hai em K. và N. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, em K. đã tử vong. Em N. hiện còn được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn mô tô nước ẢNH: H.P

Cũng trong chiều 1.5, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng đại diện các cơ quan chức năng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi buồn với gia đình nạn nhân sau sự cố tai nạn khi du lịch tại Hòn Khô, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 20 triệu đồng.