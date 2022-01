Sau Tết Nguyên đán, trẻ mầm non sẽ đi học như thế nào?

Ngày 27.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn tổ chức hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non khi trẻ đến trường sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non trực tiếp đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn và theo nhu cầu tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.

Sau Tết Nguyên đán, các trường thực hiện theo các giai đoạn như sau: Giai đoạn từ ngày 7 đến ngày 13.2, các trường thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại trường học tập trực tiếp. Tổ chức họp cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Giai đoạn từ ngày 14 đến 25.2 tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi đến 6 tuổi đến trường. Ưu tiên cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen chữ viết và làm quen với toán để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.





Tạm thời chưa tổ chức ăn sáng trong tuần đầu trẻ mầm non trở lại trường. Sinh hoạt với trẻ một số nội dung về giữ vệ sinh cá nhân và giữ gìn sức khỏe an toàn, hướng dẫn trẻ biết trao đổi với giáo viên khi có các dấu hiệu: sốt, ho, mệt, khó thở…

Thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ về thông tin sức khỏe của các thành viên trong gia đình trẻ; phối hợp thực hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tuyên truyền, nhắc nhở cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ rời khỏi trường ngay sau khi đưa và đón trẻ đồng thời đảm bảo nguyên tắc 5K.

Cũng trong hướng dẫn về việc đi học trở của trẻ mầm non, sau ngày 25.2, các trường tổ chức sơ kết công tác tổ chức và bước vào giai đoạn từ ngày 1.3 trở đi, tùy điều kiện an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các cơ sở giáo dục mầm non có thể triển khai mở rộng ở các lứa tuổi theo nhu cầu của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.