Sau thương vụ 110 tỉ USD, Hollywood bước vào kỷ nguyên mới

Theo Page Six, ngày 6.10, David Ellison cùng Co-CEO Ynon Kreiz đã tổ chức buổi gặp gỡ báo giới ngay tại phim trường Paramount ở Los Angeles. Hai lãnh đạo này sẽ phụ trách hệ thống gồm các hãng phim Paramount và Warner Bros, nền tảng HBO Max cùng hai mạng lưới tin tức CBS News và CNN.

Ellison chia sẻ: "Tôi rất vui vì mọi thứ đã hoàn tất. Đây là một quá trình đầy biến động và có những thời điểm tồi tệ. Những gì tôi muốn làm lúc này là lật sang một trang mới và bắt tay vào việc xây dựng lại niềm tin với giới sáng tạo".

Thương vụ đưa những thương hiệu lớn như Mission: Impossible, Harry Potter và DC Studios vào cùng một hệ thống với Paramount Pictures, CBS, Paramount+, Reuters đánh giá đây là một trong những thương vụ lớn nhất từng diễn ra trong lịch sử ngành truyền thông Mỹ.

Về mặt nhận diện, Skydance khẳng định sẽ tiếp tục duy trì bản sắc sáng tạo riêng biệt cho cả hai hãng phim biểu tượng Warner Bros. và Paramount. Bộ máy sản xuất được định hướng: một phim trường tập trung chuyên sâu cho mảng điện ảnh chiếu rạp, trong khi phim trường còn lại ưu tiên cho các dự án truyền hình và trực tuyến. Biểu tượng "A Skydance corporation" cũng đã chính thức xuất hiện trên tháp nước huyền thoại của Warner Bros. tại Burbank (California, Mỹ), đánh dấu sự bắt đầu của một triều đại giải trí mới.

Với quy mô lên tới 110 tỉ USD, siêu tập đoàn truyền thông mới ra đời dưới tên gọi Skydance Ảnh: REUTERS

Nói về sự dịch chuyển của ngành giải trí thời gian qua, Ellison nhấn mạnh bài học đắt giá của Hollywood: "Nhiều đơn vị đã quá chủ quan và lơ là tạo cơ hội cho các nền tảng từ Thung lũng Silicon như Netflix hay Amazon tràn vào chi phối thị trường. Muốn giữ chân khán giả, chính các hãng phim phải chủ động đổi mới mô hình giải trí của mình".

Cuộc chiến giữa các ông lớn đại diện ngôi sao hàng đầu

Đằng sau những thông điệp chào mừng, siêu thương vụ của Skydance còn làm bùng nổ lại cuộc cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt giữa hai "trùm" đại diện tài năng đình đám Hollywood: Ari Emanuel (Chủ tịch WME Group) và Bryan Lourd (lãnh đạo CAA) - những người đứng sau sự nghiệp của hàng loạt đạo diễn, diễn viên hạng A.

Trong suốt quá trình sáp nhập của Skydance, Emanuel là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho diện mạo mới của tập đoàn, nhất là sau khi ông chốt thành công bản quyền truyền thông trị giá 7,7 tỉ USD giữa TKO Holdings và Paramount. Ngược lại, Bryan Lourd chọn cách tiếp cận kín kẽ và được cho là từng nghiêng về phương án mua lại của Netflix trước đó. Việc hai nhà điều hành sản xuất tên tuổi Mike De Luca và Pam Abdy rời khỏi vị trí lãnh đạo Warner Bros. Entertainment được xem là một đòn đau đối với CAA, bởi Lourd vốn có mối quan hệ hợp tác nghệ thuật rất thân thiết với cặp đôi này. Trong khi đó, bộ đôi điều hành mảng điện ảnh của Paramount là Josh Greenstein và Dana Goldberg vẫn tiếp tục nắm quyền chỉ đạo các dự án phim lớn.

Việc quy tụ hai đế chế giải trí về một mối tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh - truyền hình đồ sộ. Skydance hiện nắm giữ trong tay hàng loạt thương hiệu giải trí mang tầm ảnh hưởng toàn cầu như Mission: Impossible, Harry Potter, Vũ trụ Điện ảnh DC, cùng hàng loạt series truyền hình ăn khách và các chương trình giải trí đỉnh cao. Chìa khóa phát triển của Skydance trong kỷ nguyên mới nằm ở khả năng kết nối đa nền tảng: một thương hiệu điện ảnh chiếu rạp thành công sẽ kéo người xem về nền tảng trực tuyến, và ngược lại, một series phim truyền hình ăn khách có thể tạo tiền đề phát triển các phần phim điện ảnh chiếu rạp hoành tráng.