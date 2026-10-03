Tân hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh: Từ phim giờ vàng đến điện ảnh

Hai vai diễn chưa đủ để định danh Nguyễn Quỳnh Anh như một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cho thấy người đẹp đã chủ động mở rộng lĩnh vực hoạt động trước khi chạm tới danh hiệu cao nhất tại Miss Universe Vietnam 2026.

Tối 2.10, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 tại Hải Phòng, hai năm sau khi giành ngôi á hậu 1 của cuộc thi này. Trước đó, người đẹp sinh năm 1999 đã có hành trình dài trong nghề người mẫu với danh hiệu á quân The Face Vietnam 2018, top 10 Face of Asia 2019 và đặc biệt là ngôi quán quân Supermodel Me - Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021.

Nguyễn Quỳnh Anh từng thử sức trên phim giờ vàng

Đầu năm 2026, Nguyễn Quỳnh Anh lần đầu thử sức với phim truyền hình khi đảm nhận vai Thanh Hương trong Lời hứa đầu tiên, phát sóng trên VTV3. Đây cũng là lựa chọn khá gần với trải nghiệm của Quỳnh Anh. Lời hứa đầu tiên khai thác trực diện đời sống của những người đẹp sau ánh đèn sân khấu: từ hành trình tìm kiếm danh hiệu đến tham vọng, cạnh tranh, cám dỗ và những đánh đổi phía sau hào quang. Câu chuyện theo chân nữ chính Vi Minh bước vào thế giới sắc đẹp rồi dần đối diện những mặt trái của danh vọng, các mối quan hệ và lựa chọn cá nhân.

Nguyễn Quỳnh Anh trong Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC CUNG CẤP

Thanh Hương của Quỳnh Anh không phải kiểu nhân vật chỉ xuất hiện để làm đẹp khung hình. Cô là một á hậu sắc sảo, nhiều tham vọng, muốn tiến xa hơn và không ngại cạnh tranh để tìm vị trí trong showbiz. Khi có người "chống lưng", Thanh Hương thậm chí công khai đối đầu với Quỳnh Mai - người có quyền lực trong giới sắc đẹp nhằm giành cơ hội dự thi quốc tế.

Sự trùng hợp giữa phim và đời tạo nên nét đáng chú ý cho vai diễn. Khi hóa thân thành Thanh Hương, Quỳnh Anh đã là Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, có nhiều năm hoạt động trong giới người mẫu và hiểu sức ép của những cuộc cạnh tranh nhan sắc. Vài tháng sau khi bộ phim lên sóng, cô trở lại Miss Universe Vietnam và lần này giành vương miện.

Tuy nhiên, vai Thanh Hương cũng bộc lộ giới hạn của một diễn viên tay ngang. Quỳnh Anh có lợi thế rõ rệt ở ngoại hình, phong thái người mẫu, khả năng trình diễn trước ống kính và đặc biệt là những phân đoạn liên quan đến sàn diễn, thời trang. Nhưng ở những phân đoạn tâm lý, người đẹp vẫn chưa thực sự gây ấn tượng. Vì vậy, vai diễn Thanh Hương từng tạo ra những phản ứng trái chiều khi phim phát sóng.

Bản thân Quỳnh Anh không né tránh điểm yếu này. Cô thừa nhận khi nhận vai Thanh Hương, mình chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Người đẹp phải dành thời gian tập luyện nghiêm túc, trong đó có việc theo học NSND Lan Hương để cải thiện giọng nói, cách thoại và biểu cảm. Cô cũng xác định những phản hồi trái chiều là điều phải chấp nhận khi bước sang một lĩnh vực mới.

Tạo hình nhân vật của Nguyễn Quỳnh Anh trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ẢNH: ĐPCC

Trải nghiệm trên màn ảnh rộng



Ngay sau khi đóng máy Lời hứa đầu tiên, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục có cơ hội xuất hiện trong dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Nếu Thanh Hương cho cô không gian tương đối đầy đặn để thử sức diễn xuất thì nhân vật trong Hộ linh tráng sĩ lại hoàn toàn khác: thời lượng xuất hiện rất ngắn, điểm nhấn chủ yếu nằm ở diện mạo và tạo hình cổ trang.

Poster nhân vật trong phim huyền sử này của cô từng gây chú ý nhờ gương mặt sắc nét, phong thái lạnh lùng và tạo hình khác hẳn hình ảnh người mẫu hiện đại quen thuộc. Chính Quỳnh Anh cũng xác nhận đây chỉ là một vai nhỏ và cô không đồng hành với đoàn phim trong toàn bộ 83 ngày quay. Dù cảnh xuất hiện ngắn, ê kíp vẫn có sự chuẩn bị kỹ cho phân đoạn của cô.

Sau 7 - 8 năm theo nghề người mẫu, Quỳnh Anh từng nói cô muốn tìm kiếm một lĩnh vực mới để hình ảnh đa dạng hơn và diễn xuất vốn là niềm đam mê đã ấp ủ từ trước. Sau phim đầu tay, cô nhận ra mình yêu công việc diễn viên hơn dự tính và muốn học bài bản để tiếp tục theo đuổi cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Vương miện Miss Universe Vietnam 2026 chắc chắn đưa Nguyễn Quỳnh Anh trở lại tâm điểm chú ý. Nhưng nhìn từ hai lần xuất hiện trên màn ảnh, lợi thế lớn nhất của cô hiện tại vẫn là ngoại hình, kinh nghiệm trình diễn và khả năng hiểu thế giới người mẫu – hoa hậu mà mình từng trực tiếp trải qua. Để đi xa với diễn xuất, người đẹp vẫn cần thêm những vai có chiều sâu và đủ thời lượng để chứng minh khả năng xử lý tâm lý, thoại và biến hóa trên màn ảnh ở những dự án tiếp theo.