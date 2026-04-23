Sắc vóc của 'hoa hậu' đang gây tranh cãi trên phim giờ vàng

Trong phim Lời hứa đầu tiên, Trang Emma vào vai cô gái dân tộc bất ngờ đăng quang hoa hậu trong một cuộc thi nhan sắc. Sau đó, cô bước vào thế giới showbiz với nhiều tham vọng và lựa chọn gây tranh cãi.

Nhưng ngay từ những tập đầu, nhân vật này đã vấp phải phản ứng trái chiều, khi nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên chưa đủ nổi bật về ngoại hình, thần thái để thuyết phục trong vai một hoa hậu.

Trang Emma vào vai hoa hậu Vi Minh trong phim Lời hứa đầu tiên

Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng Vi Minh trên màn ảnh mang cảm giác "an toàn nhưng nhạt nhòa", thậm chí cô còn bị đánh giá kém nổi bật hơn so với các nhân vật á hậu trong phim.

Tuy nhiên, kịch bản của Lời hứa đầu tiên xây dựng nhân vật Vi Minh không phải là thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu. Cô đăng quang nhờ câu chuyện truyền cảm hứng.

Bỏ qua tranh cãi trên màn ảnh, ngoài đời Trang Emma sở hữu một diện mạo hoàn toàn khác. Nữ diễn viên sinh năm 2000 gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, phong cách trẻ trung và có phần gợi cảm. Với chiều cao khoảng 1,65 m cùng số đo 84-60-90, cô sở hữu vóc dáng cân đối.

Sắc vóc của Trang Emma ngoài đời được đánh giá "dễ chịu" và có sức hút riêng, thiên về vẻ đẹp trong trẻo, hiện đại hơn là kiểu lộng lẫy, sắc sảo của một hoa hậu.

Trang Emma không phải gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Trước phim Lời hứa đầu tiên, cô từng góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng như Làng trong phố, Những nẻo đường gần xa, Không thời gian, Không giới hạn...