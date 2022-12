Sau tiêm tan mỡ, bụng người phụ nữ xuất hiện nhiều nốt đỏ, chảy mủ

Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình (TP.HCM) đến khám trong tình trạng vùng bụng, hông, đùi xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ.

Bệnh nhân cho biết trước đó 2 tháng có xem quảng cáo trên Facebook và đến cơ sở thẩm mỹ ở quận 10, TP.HCM, để tiêm tan mỡ.

“Thấy Thẩm mỹ viện này quảng cáo dáng chuẩn ngay tức thì chỉ sau một liệu trình siêu hủy mỡ nên tôi liên hệ và tìm đến. Tại đây tôi được nhân viên tư vấn liệu trình tiêm tan mỡ thực hiện nhanh chỉ trong vòng 45 phút, không đau. Chỉ cần bôi tê xong nằm yên, bác sĩ tiêm tinh chất hủy mỡ, sau 5-7 ngày mỡ sẽ được đào thải qua hệ bài tiết và tôi sẽ lấy lại được vóc dáng thon gọn. Chi phí cho liệu trình này khoảng hơn 10 triệu đồng”, bệnh nhân thông tin với bác sĩ.

Tuy nhiên, sau tiêm một tuần, thì vùng bụng, hông, đùi của bệnh nhân nổi nhiều nốt đỏ, sưng, cứng. Theo hướng dẫn của nhân viên thẩm mỹ viện, bệnh nhân đến một phòng khám khác để chích thuốc, rạch các nốt viêm rút mủ nhưng tình trạng không cải thiện mà các ổ mủ xuất hiện dày đặc hơn, gây đau nhức... Bệnh nhân sau đó quay lại cơ sở thẩm mỹ nhưng cơ sở này đã đóng cửa, không liên lạc được.

BS.CK2 Phạm Thị Thanh Giang - khoa Thẩm mỹ da - BV Da liễu TP.HCM, cho biết bệnh nhân bị áp xe sau tiêm tan mỡ.





Bệnh nhân sau đó được chỉ định thực hiện một số xét nghiệm và được điều trị bằng các thuốc kháng sinh, kháng viêm liều cao. Sau hơn một tuần các vết loét khô, các nốt viêm giảm sưng. Tuy nhiên theo BS Thanh Giang, điều trị tai biến tiêm tan mỡ là điều trị khó, bệnh nhân được theo dõi lâu dài và điều trị tích cực. Một số bệnh nhân sau điều trị ổn vẫn có thể tái phát và hậu quả là để lại di chứng sẹo xấu.

Cũng theo BS Thanh Giang, tiêm tan mỡ là kỹ thuật tiêm các chất có khả năng ly giải tế bào mỡ, tăng vận chuyển lipid qua màng tế bào nhằm mục đích làm giảm thể tích các tế bào mỡ vùng không mong muốn.

Các tác dụng phụ có thể gặp: đau, sưng phù kéo dài đến 48 giờ sau tiêm, hình thành khối máu tụ, một số tác dụng phụ nghiêm trọng như viêm mô tế bào, loét hoại tử. Các tai biến xảy ra thường do kỹ thuật tiêm sai, cần tiêm đúng lớp, với độ sâu kim ổn định .Tuy nhiên dù tiêm đúng kỹ thuật thì tỷ lệ tai biến vẫn có thể xảy ra.

“Phương pháp giảm mỡ hiệu quả và an toàn nhất vẫn là thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục. Bên cạnh đó, chúng ta có một số phương pháp an toàn để giảm mỡ như giảm mỡ nhiệt độ cao - công nghệ HIFU và giảm mỡ nhiệt độ thấp - công nghệ đông hủy mỡ. Ngoài ra còn có các phương pháp giảm mỡ cơ học như: xung siêu âm không nhiệt, liệu pháp laser cường độ thấp, liệu pháp sốc xung kích ngoại bào. Để giảm mỡ an toàn và hiệu quả, bệnh nhân nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn”, BS Thanh Giang khuyến cáo.