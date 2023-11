Sau trễ hẹn hoàn học phí, Apax Leaders hứa trả 'nhỏ giọt' đến hết năm 2025

Sáng 4.11, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) thông báo lộ trình hoàn học phí mới đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm. Văn bản được ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Apax Leaders, ký và đóng dấu hôm nay.



Theo Apax Leaders, đối với những phụ huynh đang bị chậm thanh toán theo biên bản đã ký trước đó với công ty vào tháng 4, nay sẽ có 3 dấu mốc mới cần nhớ. Đầu tiên, vào cuối năm nay (31.12), Apax Leaders sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại cho toàn bộ phụ huynh. Đến ngày 28.4.2024, công ty trả tiếp 5% tổng số tiền còn nợ.

Apax Leaders cơ sở Phan Xích Long hiện là trung tâm duy nhất được Sở GD-ĐT TP.HCM cấp phép hoạt động NGỌC LONG

Cuối cùng, từ ngày 30.7.2024, cứ mỗi tháng Apax Leaders hứa sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại cho toàn bộ phụ huynh đến khi hết, song không nêu rõ ngày trả cố định. "Lịch thanh toán thực hiện muộn nhất vào ngày 30 hằng tháng", văn bản nêu.

Như vậy, khả năng đến hết tháng 12.2025, phụ huynh mới nhận đủ 100% học phí từ Apax Leaders. Thời điểm này chậm hơn gần 2 năm so với lời hứa trước đó của Apax Leaders, khi công ty này cho rằng sẽ hoàn học phí đợt cuối cùng vào ngày 20.4.2024.

Trước đó, vào giữa tháng 10.2023, Apax Leaders cũng gửi thư xin lỗi và giải thích lý do trễ hẹn hoàn học phí. Động thái này diễn ra sau khi hàng chục phụ huynh Apax Leaders đã tập trung tại trung tâm Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) để đòi tiền nhưng không có kết quả. Cụ thể, theo biên bản ký với phụ huynh hồi tháng 4, lãnh đạo Apax Leaders chia phụ huynh thành 2 nhóm để tiến hành hoàn trả học phí.

Lãnh đạo Egroup và Apax Leaders trả lời câu hỏi từ nhà đầu tư trong một buổi họp trực tuyến. Từ trái qua: ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders; ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Egroup; bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Trưởng ban cố vấn tái cấu trúc Egroup ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nhóm 1 gồm những trường hợp đã xác nhận số dư học phí, có lộ trình hoàn phí, bị quá hạn trả theo các cam kết trước đó ký với đại diện của Apax Leaders. Với nhóm này, công ty hứa sẽ hoàn học phí trong 3 đợt, từ ngày 9.6-20.8 qua tài khoản ngân hàng, lần lượt với 20% ở lần đầu và 40% học phí ở 2 lần sau. Những phụ huynh chỉ cần được hoàn trả dưới 5 triệu học phí sẽ được thanh toán tất cả trong lần đầu.

Nhóm 2 là số phụ huynh còn lại, gồm đã xác nhận, đã có hoặc chưa có lộ trình, chưa xác nhận. Các trường hợp này được chia thành 5 đợt thanh toán, mỗi lần 20% chuyển qua tài khoản ngân hàng. Trong đó, có 3 đợt vào năm 2023 lần lượt ở các ngày 9.10, 20.11 và 20.12, cùng 2 đợt ở năm 2024 ngày 20.3 và 20.4. Đây cũng là nhóm phụ huynh đông đảo nhất.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh cho biết vẫn chưa nhận được tiền (đối với nhóm 2), hoặc chưa nhận được đủ tiền từ Apax Leaders (đối với nhóm 1) vì công ty này liên tiếp trễ hẹn.

Lùm xùm giữa Apax Leaders và phụ huynh TP.HCM bắt đầu từ tháng 11.2022. Nhiều phụ huynh tố các trung tâm không đảm bảo chất lượng, tự ý đóng cửa và Apax Leaders nhiều lần thất hứa hoàn học phí rồi cắt liên lạc. Đến đầu tháng 4, công ty mới chính thức chốt với phụ huynh lộ trình trả tiền nhưng vấn đề học phí vẫn dùng dằng đến hiện tại.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP.HCM và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo Apax Leaders của phụ huynh. Trên trang thông tin dịch vụ của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện chỉ có cơ sở Phan Xích Long và cơ sở Him Lam (Q.6) được cấp phép hoạt động, còn 39/41 trung tâm khác bị đình chỉ, trong đó một nơi đã giải thể.