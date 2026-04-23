Sức khỏe

Sau tuổi 35: Tập luyện thế nào để tránh chấn thương?

Ngọc Quý
23/04/2026 00:16 GMT+7

Sau tuổi 35, tập luyện không chỉ để giữ dáng hay tăng sức bền. Tập luyện lúc này là một phần quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, nếu giữ cách tập như thời trẻ, nguy cơ chấn thương có thể tăng lên.

Điều này là do cơ thể sau tuổi 35 đã bắt đầu giảm khối cơ, giảm mật độ xương và khả năng phục hồi chậm hơn. Đây là những thay đổi tự nhiên do ảnh hưởng của tuổi tác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bên cạnh đó, khả năng phối hợp giữa hệ thần kinh và cơ bắp không còn linh hoạt như trước, khiến việc giữ thăng bằng khó hơn. Những yếu tố này kết hợp lại làm tăng nguy cơ đau cơ, bong gân hoặc té ngã khi tập luyện, đặc biệt là khi thực hiện các động tác nhanh hoặc phức tạp.

Để giảm nguy cơ chấn thương khi tập luyện, người sau tuổi 35 cần lưu ý những điều sau:

Điều chỉnh bài tập theo tình trạng cá nhân

Sau 35 tuổi, nhiều người bắt đầu gặp các vấn đề sức khỏe như đau khớp, tim mạch hoặc loãng xương. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động và làm tăng nguy cơ chấn thương nếu tập không phù hợp.

Vì vậy, không nên áp dụng một chương trình tập luyện giống nhau cho tất cả mọi người. Việc lựa chọn bài tập cần dựa trên tình trạng sức khỏe cá nhân. Thậm chí, trong một số trường hợp, nên tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo an toàn.

Luôn khởi động kỹ

Khởi động là bước rất quan trọng, đặc biệt với người trên 35 tuổi. Lúc này, cơ và gân không còn đàn hồi tốt như trước. Bắt đầu tập luyện một cách đột ngột mà bỏ qua khởi động có thể dẫn đến căng cơ hoặc rách cơ.

Khởi động giúp tăng lưu lượng máu đến các nhóm cơ, làm nóng khớp và chuẩn bị cơ thể cho vận động. Thay vì chỉ kéo giãn cơ nhẹ thì nên ưu tiên các động tác khởi động như xoay khớp, đi bộ nhanh hoặc các bài kích hoạt cơ nhẹ. Cách này giúp cơ thể vào guồng vận động một cách an toàn trước khi bước vào bài tập chính.

Chú ý kỹ thuật và tín hiệu cơ thể

Khi tập luyện, kỹ thuật đúng luôn quan trọng hơn việc nâng nặng hay tập nhiều. Một động tác sai có thể gây áp lực lớn lên khớp và cơ, dẫn đến chấn thương.

Ngoài ra, lắng nghe cơ thể cũng rất cần thiết. Nếu xuất hiện cơn đau bất thường, đặc biệt là đau nhói hoặc kéo dài, thì nên dừng tập và điều chỉnh lại. Cố gắng chịu đau để tập tiếp có thể khiến tình trạng nghiêm trọng hơn.

Duy trì đều đặn thay vì quá sức

Tập luyện đều đặn với cường độ vừa phải thường mang lại hiệu quả tốt hơn so với tập rất nặng nhưng không thường xuyên. Các nghiên cứu cho thấy duy trì thói quen vận động ổn định giúp giảm nguy cơ té ngã và chấn thương rõ rệt.

Chú ý đến môi trường tập luyện

Môi trường tập luyện cũng ảnh hưởng lớn đến nguy cơ chấn thương. Sàn trơn, không gian chật hoặc giày không phù hợp đều có thể làm tăng nguy cơ té ngã hoặc chấn thương cổ chân. Đặc biệt, khi khả năng giữ thăng bằng giảm theo tuổi tác, những yếu tố này càng trở nên quan trọng, theo Healthline.

Tin liên quan

Đánh tan mỡ bụng dù tuổi 35+ bận rộn đến mấy cũng thực hiện được

Đánh tan mỡ bụng dù tuổi 35+ bận rộn đến mấy cũng thực hiện được

Bước vào tuổi 35+, vòng eo ngấn mỡ luôn khiến chị em mất tự tin. Nhưng do quá bận rộn, không có thời gian cho bản thân và ngại thực hiện bài tập quá nặng hay động tác phức tạp. Những chướng ngại vật đó sẽ không còn với bài tập giảm cân có động tác đơn giản. Chị em tuổi 35+ bận rộn đến mấy cũng thực hiện được và sớm có vòng eo con kiến như mong ước.

