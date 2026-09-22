Sau tuổi 40: 4 loại ung thư cần đặc biệt chú ý

Dưới đây là những loại ung thư mà người sau tuổi 40 cần chú ý:

Ung thư vú

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi và phần lớn trường hợp được phát hiện ở phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nam giới có nguy cơ cao ung thư tuyến tiền liệt cần bắt đầu tầm soát từ khoảng 40 - 45 tuổi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho biết độ tuổi phổ biến khi phụ nữ Mỹ được chẩn đoán ung thư vú là khoảng 63 tuổi. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Do đó, một số nhóm phụ nữ sau 40 tuổi nên bắt đầu tầm soát nguy cơ.

Đặc biệt, những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, mang một số đột biến gien hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao có thể cần tầm soát sớm và chuyên sâu hơn.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư cần đặc biệt lưu ý khi tuổi tăng lên. Bệnh có thể phát triển âm thầm trong một thời gian dài và không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, bác sĩ Michael Valente, chuyên gia phẫu thuật đại trực tràng tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết.

Tầm soát quan trọng vì một số phương pháp không chỉ phát hiện ung thư mà còn tìm thấy các polyp tiền ung thư. Polyp là khối mô nhỏ mọc nhô lên từ lớp niêm mạc bên trong đại trực tràng. Nếu được phát hiện và loại bỏ sớm, polyp sẽ không tiến triển thành ung thư. Những người có nguy cơ hãy bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi.

Ung thư phổi

Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư. Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất. Thế nhưng, người không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh do nhiều yếu tố khác như tiếp xúc với khói thuốc thụ động, khí phóng xạ tự nhiên radon, ô nhiễm không khí hoặc một số yếu tố nghề nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả người trên 40 tuổi đều cần chụp CT để tầm soát ung thư phổi. Tầm soát bằng CT hằng năm được khuyến nghị cho một nhóm người có nguy cơ cao, cụ thể là người từ 50 đến 80 tuổi có tiền sử hút thuốc, hiện vẫn hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm.

Ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt chủ yếu gặp ở nam giới lớn tuổi và nguy cơ tăng rõ rệt theo tuổi tác. Một số nam giới có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn người có cha hoặc anh em trai từng mắc bệnh, người mang một số biến thể gien liên quan đến ung thư. Nam giới có nguy cơ cao cần bắt đầu trao đổi với bác sĩ về tầm soát từ khoảng 40 - 45 tuổi, theo Medical News Today.