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    Sau tuổi 40: Ngồi lâu mỗi ngày ảnh hưởng sức khỏe thế nào?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý

    Ngồi lâu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa năng lượng, sức khỏe tim mạch và khả năng kiểm soát đường huyết. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm, dẫn đến nhiều bệnh trong tương lai.

    Sau tuổi 40, ngồi nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe sau:

    Ảnh hưởng đến cơ xương khớp

    Đau lưng và mỏi cổ là những vấn đề thường gặp ở người làm việc văn phòng hoặc phải ngồi lâu trước màn hình. Khi duy trì một tư thế trong thời gian dài, các cơ và mô quanh cột sống phải chịu tải liên tục. Nếu tư thế ngồi không phù hợp, màn hình đặt quá thấp hoặc ghế không nâng đỡ lưng tốt, cảm giác căng cứng và khó chịu sẽ xuất hiện, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

    Sau tuổi 40: ngồi lâu mỗi ngày ảnh hưởng sức khỏe thế nào? - Ảnh 1.

    Ngồi nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ xương khớp, dễ gây đau mỏi cổ

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Sau tuổi 40, duy trì sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động sẽ càng quan trọng. Nếu ít vận động trong thời gian dài, một số nhóm cơ sẽ suy giảm sức mạnh và sức bền, khiến cơ thể khó duy trì tư thế thoải mái khi làm việc hoặc thực hiện các hoạt động hằng ngày.

    Nếu đau lưng kéo dài, ngày càng nặng hoặc đi kèm tê yếu chân, thì cần sớm đi khám, bác sĩ Kristin Powers, chuyên khoa gây mê và y học giảm đau tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết.

    Một số loại ung thư

    Ngồi nhiều, ít vận động sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tử vong do ung thư cao hơn. Một số bằng chứng khoa học cho thấy hiện tượng này ở ung thư đại trực tràng, nội mạc tử cung và phổi.

    Nguyên nhân được cho là do ít vận động trong thời gian dài sẽ làm tăng mỡ cơ thể và ảnh hưởng đến khả năng phản ứng với hoóc môn insulin. Những thay đổi này cuối cùng làm tăng nguy cơ ung thư.

    Bệnh tim mạch

    Ngồi trong thời gian dài khiến cơ thể tiêu hao ít calo hơn so với khi đứng hoặc đi lại. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt ở người ít vận động, việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch sẽ khó khăn hơn.

    Lối sống ít vận động có liên quan đến những vấn đề như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và tích tụ mỡ nội tạng. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch theo thời gian.

    Để giảm nguy cơ, nên hạn chế ngồi liên tục trong nhiều giờ, xen kẽ thời gian làm việc với những lần đứng dậy, đi bộ hoặc vận động nhẹ. Đồng thời, cần theo dõi huyết áp, cholesterol và cân nặng thay vì chỉ chú ý đến việc tập thể dục, theo Medical News Today.

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