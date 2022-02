Sau vai diễn bị bạo hành, Bảo Anh thực hiện chiến dịch bảo vệ phụ nữ

Bảo Anh từng chia sẻ, chính vì quá đồng cảm với nhân vật cô thể hiện trong Bẫy ngọt ngào, cũng như một phần trong quá khứ người mẹ của mình cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nên đã bị ám ảnh một thời gian dài sau khi nhập vai. Như một sự đồng cảm và mong muốn thực hiện điều ý nghĩa cho phái đẹp, lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện chiến dịch cộng đồng, xã hội Chống bạo lực giới và bảo vệ phụ nữ - It‘s not mascara với các hoạt động: ra mắt bộ ảnh It's not mascara (stylist Kelbin và nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa), series talkshow thực tế It's not mascara (2 tập/tuần trên kênh YouTube Bảo Anh từ 16.2) và workshop đồng hành cùng phụ nữ It‘s not mascara.

Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Anh cùng ê-kíp T Production thực hiện series talkshow với hình thức city tour, với sự tham gia của các khách mời là những nghệ sĩ cũng là bạn bè đồng nghiệp thân thiết của Bảo Anh như Quốc Trường, Trịnh Thăng Bình, Lưu Hương Giang, Trúc Nhân, Châu Bùi, Kaity Nguyễn, Ricky Star...

Vì sao chọn mascara làm điểm nhấn? Theo Bảo Anh, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nơi thể hiện những cảm xúc rõ rệt nhất của con người, và một trong những vật dụng làm đẹp cho đôi mắt cũng chính là mascara. Không chỉ là sản phẩm làm đẹp mà khi lấm lem, mascara cũng khiến phái nữ trở nên xấu xí. Sự lấm lem và vùng đen xung quanh đôi mắt không chỉ là mực phai của mascara mà còn là “lời tố giác” cho nỗi đau bị bạo hành và nước mắt của phụ nữ.





Với cái tên ý nghĩa It’s not mascara, Bảo Anh phối hợp cùng ê-kíp sản xuất và truyền thông T Production thực hiện, mong muốn kêu gọi chống bạo hành phụ nữ, giúp phái nữ nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, ngừng cam chịu trước bất kỳ hành vi bạo lực, xâm hại đến mình. Chiến dịch cũng là lời cảnh tỉnh tất cả mọi người về những vấn nạn bạo hành luôn xảy ra, nghiêm trọng nhất là bạo lực gia đình tại Việt Nam chưa được quan tâm, xử lý triệt để, để những người đàn ông cần ý thức yêu thương và bảo vệ phụ nữ của mình hơn.