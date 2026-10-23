Sau vịnh Mexico và hồ Ontario, ông Trump giờ muốn đổi tên Đại Tây Dương

"Chúng tôi đã cân nhắc nghiêm túc về Đại Tây Dương", Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Clemson, bang Nam Carolina ngày 21.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Nam Carolina hôm 21.10 ẢNH: REUTERS

Theo The Hill, ông Trump khen ngợi Google Maps - nền tảng bản đồ trực tuyến của Google - vì đã đổi tên vịnh Mexico và hồ Ontario thành vịnh Mỹ và hồ Mỹ, sau khi ông ký sắc lệnh về việc đổi tên các khu vực này.

Những cái tên mới hiển thị trên phiên bản Google Maps tại Mỹ. Tại Canada, Google Maps vẫn để tên cũ là hồ Ontario. Còn ở những nơi ngoài Mỹ và Canada, ứng dụng hiển thị cả tên cũ và tên mới.

Trong bài phát biểu, ông Trump khen ngợi ông Pichai là người xuất sắc và cho biết đã nói chuyện với vị CEO về việc đổi tên Đại Tây Dương. "Tôi nói 'Này Sundar, tôi đang nghĩ về Đại Tây Dương, ông có thể xử lý chuyện đó không?'. Ông ấy đáp 'Không, không, không. Lần này tôi không làm điều đó nữa đâu. Đại dương là một câu chuyện hoàn toàn khác thưa ngài. Nó bao trùm rất nhiều quốc gia. Xin đừng bắt chúng tôi phải làm thế'", vị tổng thống kể lại và cười.

Ngay sau đó, ông Trump nói có lẽ sẽ bỏ qua ý tưởng này và vẫn giữ nguyên cái tên Đại Tây Dương.

Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ. Hồi tháng 8 năm nay, ông ký sắc lệnh khác đổi tên hồ Ontario - nằm ở biên giới Mỹ và Canada và thuộc hệ thống Ngũ đại hồ - thành hồ Mỹ. Quyết định được đưa ra giữa căng thẳng thương mại của chính quyền ông Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Mới đây, vị tổng thống còn kêu gọi đổi tên tiểu bang New Mexico (Mỹ) thành New America nhưng vấp phải phản ứng từ giới lãnh đạo đảng Dân chủ tại bang này.

"Chúng tôi là người New Mexico. Chúng tôi tự hào về cái tên của mình, về quê hương của mình và chúng tôi giữ nguyên cả hai. Rất lâu nữa sau khi ông Donald Trump rời nhiệm sở, chúng tôi vẫn sẽ là New Mexico", thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan đại diện tiểu bang này viết trên mạng xã hội X hôm 19.10.