Sau vụ kiện với Amazon, Gilimex bất ngờ xin hủy kế hoạch chia cổ tức

Gilimex (mã chứng khoán GIL) vừa có công bố tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 vào ngày 5.5. Lý do chỉ có 93 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tương ứng chiếm 64,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn tỷ lệ yêu cầu tối thiểu ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngoài việc trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ từ 5 - 10%, tương ứng 35 - 70 tỉ đồng, Gilimex còn hủy phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, Gilimex sẽ hủy kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương đương tổng giá trị chi trả cho cổ đông là 105 tỉ đồng. Nguyên nhân Gilimex đưa ra là do cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.

Từ hai năm qua, Gilimex kinh doanh vô cùng khó khăn, doanh thu và lợi nhuận tuột dốc sau khi khởi kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Robotics LLC vào cuối năm 2022 do vi phạm cam kết mà hai bên đã thỏa thuận. Kết thúc năm 2023, Gilimex đạt doanh thu thuần gần 936,4 tỉ đồng, giảm gần 70% so với năm 2022. Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 28,88 tỉ đồng, giảm gần 92% so với năm 2022.

Năm 2024, công ty đề ra mục tiêu doanh thu 1.500 tỉ đồng, tương đương tăng 60% so với thực hiện năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 100 tỉ đồng, gấp gần 4 lần thực hiện năm 2023. Ban lãnh đạo Gilimex cho biết, dự báo năm 2024 sẽ có nhiều khách hàng lớn tiềm năng trên thế giới thay thế, bổ sung đơn hàng cho các khách hàng hiện hữu và phát triển đầy công suất cho công ty.

Kết thúc quý 1/2024, công ty mẹ đạt doanh thu hơn 106 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng bị lỗ hơn 7 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 5,7 tỉ đồng. Công ty cho biết mức lỗ do ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ. Riêng doanh thu hợp nhất đạt 221,4 tỉ đồng, tăng hơn 41% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5,18 tỉ đồng, tăng 113,57% so với số lỗ hơn 38,2 tỉ đồng của quý 1/2023 nhờ hoạt động bất động sản khu công nghiệp.