Sau vụ ngộ độc tại Trường iSchool, Hà Nội 'siết' đầu vào thực phẩm trường học

Hôm nay 29.11, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phát đi văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong nhà trường về an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm;

Lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, tìm hiểu kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của nhà trường. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học có bán trú.





Khi phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường trường học để phòng chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền do nguồn nước không đảm bảo; lập kế hoạch bảo hành, bảo dưỡng công trình nước sạch, vệ sinh tại đơn vị.

Sau vụ việc của Trường iSchool, một loạt các địa phương như TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh,… cũng đã có văn bản do UBND cấp tỉnh hoặc sở GD-ĐT ký yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học

Trước đó, ngày 24.11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cũng ký văn bản gửi UBND cấp tỉnh đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục - y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.