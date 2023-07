SCB tiếp tục dừng hoạt động 3 điểm giao dịch

Từ ngày 21.7, SCB chính thức chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch An Đông Plaza và phòng giao dịch Trần Quang Khải. Trong đó, phòng giao dịch An Đông Plaza, có tên gọi đầy đủ là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch An Đông Plaza, có địa chỉ tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza, số 18 An Dương Vương, P.9, Q.5, TP.HCM. Phòng giao dịch Trần Quang Khải, có tên gọi đầy đủ là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tân Định - Phòng giao dịch Trần Quang Khải, có địa chỉ tại số 170 đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM.

SCB chấm dứt hoạt động thêm 3 phòng giao dịch tại TP.HCM T.X

Vào tuần trước, SCB chính thức chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Minh Khai với tên giao dịch đầy đủ là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Cống Quỳnh - Phòng giao dịch Minh Khai. Phòng giao dịch Minh Khai, có địa chỉ tại số 316 - 318 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM.

Theo SCB, mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại 3 phòng giao dịch trên đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch hiện hữu của SCB. Trước đó, nhà băng này đã thực hiện chấm dứt hoạt động nhiều điểm giao dịch trên địa bàn TP.HCM gồm phòng giao dịch Bàu Cát, Nhà Rồng và Cô Giang; ngoài ra còn có Phòng giao dịch Thành Công - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Phòng giao dịch Q.1 - Chi nhánh Cống Quỳnh…

Tháng 10.2022, Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Việc kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến ngân hàng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.