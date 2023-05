Schneider Electric đẩy mạnh giải pháp bảo vệ môi trường

Bà Gwenaelle Avice-Huet - Giám đốc chiến lược và bền vững của Schneider Electric, nhận xét: "Báo cáo này nhắc nhở chúng ta rằng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, tin tốt là đã có sẵn các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính. Mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi quý đều quan trọng và chúng tôi đang làm mọi thứ để đẩy nhanh nỗ lực của mình một cách có phương pháp, có hệ thống và có sự hợp tác".

Schneider Electric hiện đẩy mạnh các giải pháp phát triển năng lượng xanh

AFP

Với chương trình tác động về sự bền vững của Schneider Electric, công ty theo dõi và giám sát tiến độ hằng quý để đáp ứng các mục tiêu cụ thể liên quan đến về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) được đặt ra cho năm 2025.

Ngoài ra, công ty cũng đạt được bước tiến đáng kể trong dự án "The Zero Carbon", đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nằm trong cuộc đua tới Net Zero trong toàn chuỗi giá trị của Schneider Electric vào năm 2050, theo một lộ trình được công nhận bởi Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Kho a học (SBTi).



Cách tiếp cận độc đáo của Schneider Electric đã giải quyết nghịch lý năng lượng bằng cách cân bằng nhu cầu giảm lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng trên toàn cầu, đồng thời trao quyền cho các cộng đồng phát triển kỹ năng cần thiết nhằm hỗ trợ nhu cầu cung cấp năng lượng trong tương lai và thu hẹp khoảng cách tiếp cận năng lượng thân thiện với môi trường.