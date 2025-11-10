Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Schneider Electric và Motivair giới thiệu bộ giải pháp làm mát bằng chất lỏng thế hệ mới

Thành Luân
Thành Luân
10/11/2025 12:36 GMT+7

Schneider Electric vừa bố danh mục giải pháp làm mát bằng chất lỏng toàn diện hàng đầu thế giới dành cho môi trường trung tâm dữ liệu siêu lớn, cho thuê và mật độ cao, được thiết kế để hỗ trợ các nhà máy AI (trí tuệ nhân tạo) trong tương lai.

Các giải pháp làm mát "Motivair by Schneider Electric" hiện đã có mặt trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu điện năng và GPU cao của các trung tâm dữ liệu mật độ cao một cách đáng tin cậy và quy mô lớn.

Schneider Electric và Motivair giới thiệu bộ giải pháp làm mát bằng chất lỏng thế hệ mới - Ảnh 1.

Schneider Electric và Motivair giới thiệu bộ giải pháp làm mát bằng chất lỏng thế hệ mới, tối ưu cho AI và điện toán hiệu suất cao

Ảnh: Schneider Electric

Danh mục sản phẩm bao gồm hạ tầng vật lý trung tâm dữ liệu như CDU, RDHx, HDU, tấm làm mát động, máy làm lạnh..., cùng phần mềm và dịch vụ hỗ trợ. Tất cả đều được thiết kế để xử lý các yêu cầu quản lý nhiệt của khối lượng công việc điện toán hiệu suất cao (HPC), AI và điện toán tăng tốc thế hệ mới.

Khi ngành công nghiệp tiến tới yêu cầu mật độ trên 140 kW mỗi rack và chuẩn bị cho mật độ điện năng trong tương lai lên tới 1 MW trở lên, các chip AI ngày càng nóng và dày đặc hơn. Trung tâm dữ liệu cần đến công nghệ làm mát bằng chất lỏng để làm mát hiệu quả các khối lượng công việc nóng hơn và duy trì hiệu suất hoạt động tối ưu.

Trong khi đó, hoạt động làm mát có thể tiêu tốn tới 40% ngân sách điện năng của trung tâm dữ liệu. Lời giải nằm ở giải pháp làm mát bằng chất lỏng trực tiếp, với hiệu quả và hiệu suất tản nhiệt cao hơn so với làm mát bằng không khí tới 3.000 lần, thông qua cơ chế loại bỏ nhiệt trực tiếp tại cấp độ chip. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ làm mát bằng chất lỏng rất phức tạp và đòi hỏi phương pháp tiếp cận toàn diện, từ khâu cung ứng công nghệ, lắp đặt đến bảo trì liên tục.

Để giải quyết những thách thức này, Schneider Electric và Motivair cho ra mắt danh mục giải pháp làm mát và hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn diện nhất hiện nay, bao gồm toàn bộ hạ tầng làm mát cốt lõi, cùng chuỗi cung ứng có khả năng đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Danh mục cũng bao gồm HDU  là thiết bị tản nhiệt chất lỏng sang không khí. Đây được xem là giải pháp hoàn hảo cho các bộ tăng tốc AI, môi trường colocation hoặc phòng thí nghiệm không có nguồn nước sẵn có. HDU của Motivair là thiết bị có hiệu suất cao nhất hiện nay, có khả năng loại bỏ 100 kW nhiệt trong diện tích chỉ 600 mm, đồng thời tạo vòng tuần hoàn nước để làm mát lên tới 132 kW - tương thích hoàn toàn với kiến trúc Nvidia NVL144.

Richard Whitmore, Tổng giám đốc Motivair thuộc Schneider Electric cho biết: "Trong kỷ nguyên AI, việc làm mát trung tâm dữ liệu ngày càng trở nên phức tạp, chúng tôi đã liên tục phát triển danh mục sản phẩm, để giữ vững khả năng đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu trong hiện tại và tương lai. Hiện nay, chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp làm mát bằng chất lỏng duy nhất chứng minh được năng lực chuyên môn ở cấp độ silicon, thông qua việc đồng phát triển các giải pháp cùng Nvidia và các nhà sản xuất GPU hàng đầu khác".

