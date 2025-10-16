Schneider Electric vinh danh giải pháp ứng dụng AI để tối ưu năng lượng trong tòa nhà

Đây là cuộc thi dành cho sinh viên trên toàn quốc, với mục tiêu khuyến khích thế hệ trẻ đưa ra những giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bà Cáp Thị Minh Trang, Giám đốc nhân sự Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, đồng thời là thành viên Ban giám khảo, nhấn mạnh về tầm nhìn của Schneider Electric: "Chúng tôi tin rằng phát triển tài năng trẻ chính là chìa khóa để Việt Nam đạt được những mục tiêu chuyển đổi số và phát triển bền vững xa hơn nữa. Schneider Electric sẽ tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho các bạn phát triển năng lực, góp phần xây dựng một tương lai xanh, thông minh và bền vững cho đất nước".

Schneider Electric tổ chức thành công vòng chung kết và tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi Future Impact Challenge 2025 Ảnh: CTV



Khởi động từ tháng 7.2025, Future Impact Challenge 2025 thu hút sự tham gia sôi nổi của 88 đội thi đến từ nhiều trường đại học trên khắp Việt Nam. Các đội tham gia tranh tài qua 3 vòng thi: Đăng ký - Bán kết - Chung kết, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm, bao gồm các lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từ Schneider Electric. Từ đó, các thí sinh vừa được nâng cao kiến thức, vừa hoàn thiện giải pháp ứng dụng AI theo chuẩn quốc tế.

Ba chủ đề chính của cuộc thi năm nay phản ánh những thách thức lớn trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam và trên thế giới, bao gồm: AI for Green Data Centers (AI cho Trung tâm Dữ liệu Xanh); AI for Smart Buildings (AI cho Tòa nhà Thông minh); AI for Smarter Solar Asset Management (AI cho Quản lý Hiệu quả Dự án Năng lượng Mặt Trời).

Từ 88 đội thi ban đầu, Schneider Electric đã chọn ra 7 đội xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết. Tại đây, các đội thi đã vượt qua hai thử thách quan trọng: Hackathon 24 giờ và phần thi thuyết trình trực tiếp trong khuôn khổ Hội nghị đổi mới sáng tạo Innovation Day Hanoi 2025.

Tại thử thách Hackathon, các đội nhận đề bài chi tiết theo chủ đề đã chọn, trao đổi làm việc nhóm liên tục để phát triển giải pháp, hoàn thiện bài thuyết trình, cùng sự đồng hành về chuyên môn từ đội ngũ cố vấn Schneider Electric. Với phần trình bày giải pháp trước hội đồng chuyên gia và nhận đánh giá trực tiếp từ các lãnh đạo Schneider Electric, các dự án đều cho thấy sự sáng tạo và khát vọng của thế hệ trẻ trong việc ứng dụng công nghệ để góp phần kiến tạo một tương lai bền vững.

Sau quá trình chọn lọc và đánh giá nghiêm ngặt, đội GEMGPILOT - bao gồm các sinh viên: Huỳnh Thị Tú Anh (Trường đại học Ngoại thương TP.HCM), Phan Hồng Thanh Hương (Trường đại học RMIT), Trần Ngọc Trâm và Trịnh Thị Bảo Ngọc (Đại học Kinh tế TP.HCM) - đã xuất sắc giành chiến thắng với giải pháp "AIRITHM" ứng dụng AI tối ưu hóa hệ thống HVAC (sưởi - thông gió - điều hòa không khí) trong các tòa nhà, nhằm giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, đảm bảo sự thoải mái và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.