Sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiếu đơn hàng và công nhân mất việc

Ngày 5.11, trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, trên cơ sở nắm bắt tình hình, Thường trực UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH, quận, huyện và sở ngành liên quan đánh giá, cập nhật tình hình lao động và đề xuất giải pháp cụ thể. Đồng thời, có báo cáo cho Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để kịp thời giải quyết. “Chính quyền sẽ có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và chăm lo cho công nhân, người lao động (NLĐ)”, ông Mãi nói.

Trước đó, hai công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may - giày da thông báo dự kiến cắt giảm hàng ngàn lao động. Cụ thể, Công ty TNHH Tỷ Hùng (P.An Lạc, Q.Bình Tân; có tổng số 1.822 NLĐ) đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 NLĐ, trong đó có 936 NLĐ có hợp đồng vô thời hạn và 249 NLĐ có hợp đồng 1 năm. Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Trung An, H.Củ Chi; có tổng số 8.733 NLĐ) dự kiến giảm hơn 1.400 NLĐ. Lý do được nêu ra là vì công ty thiếu đơn hàng, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Lê Văn Thinh cho hay đã giao Phòng Việc làm - An toàn lao động, Phòng Lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM phê duyệt phương án sử dụng lao động tại các công ty thông báo cắt giảm. Đồng thời, có kế hoạch tiếp xúc công đoàn cơ sở, NLĐ tại các công ty này nhằm tư vấn về các chính sách đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp, kết nối cung - cầu việc làm, tổ chức lại lao động.

Cùng với đó, Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan sẽ lập tổ liên ngành, khảo sát lại nhu cầu sản xuất kinh doanh ở những DN thiếu hụt đơn hàng hoặc đang có đơn hàng giảm trong quý 4/2022 và quý 1/2023 để có giải pháp xử lý.





Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, tại công ty thông báo cắt giảm lao động, các cấp công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện phương án sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của NLĐ theo đúng quy định pháp luật; lưu ý các chế độ chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng. Song song đó, kịp thời tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền trường hợp NLĐ bị ảnh hưởng do DN giảm đơn hàng, nhất là đối với lao động nữ thời gian thai sản, nuôi con nhỏ…

Đối với 1.185 NLĐ mất việc tại Công ty TNHH Tỷ Hùng, Liên đoàn Lao động Q.Bình Tân hỗ trợ chăm lo 1.185 phần quà (500.000 đồng/phần). Tương tự, Công đoàn cơ sở Công ty Tỷ Hùng cũng hỗ trợ 1.185 phần quà (500.000 đồng/phần). Thời gian thực hiện công tác chăm lo dự kiến từ ngày 22.11.