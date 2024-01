Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm Tràng An là di sản thế giới

Sáng 24.1, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo công bố việc tổ chức sự kiện 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; và các sự kiện, chương trình sẽ được tổ chức trong năm 2024.



Năm 2024 - tròn 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới MINH HẢI

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết dịp 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang tính kết nối và lan tỏa văn hóa, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 9.2024.

Cũng theo ông Tùng, việc tổ chức kỷ niệm 10 năm di sản Tràng An có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhớ, giáo dục và truyền cảm hứng cho các thế hệ thêm hiểu biết, trân trọng về cội nguồn lịch sử, về truyền thống của quê hương Cố đô Hoa Lư, về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, quảng bá, đưa hình ảnh, di sản văn hóa của miền đất cổ Tràng An đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

"Tính đến nay, Ninh Bình là địa phương duy nhất của khu vực Đông Nam Á sở hữu di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Do đó, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng di sản Tràng An không chỉ là báu vật do thiên nhiên ban tặng, được các thế hệ người dân Ninh Bình gìn giữ, trao truyền cho đến ngày nay, mà nó còn là nơi hội tụ, kết tinh các giá trị lịch sử - văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi họp báo MINH HẢI

Di sản Tràng An sẽ chỉ phát huy giá trị khi đem lại giá trị vật chất, tinh thần, gắn kết xã hội, duy trì sinh kế và tạo sinh kế mới cho người dân. Cố đô Hoa Lư là một vùng đất cổ, có chiều sâu của lịch sử, chiều rộng của không gian, chiều dài của quá trình cư trú của con người, xứng tầm bởi vị trí địa chính trị, địa quân sự và địa văn hóa. Kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh di sản thế giới là để suy ngẫm về quá khứ, nhìn vào hiện tại, hướng tới tương lai, với mục tiêu và quyết tâm xây dựng Hoa Lư - Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên nhiên kỷ, thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2035", ông Tùng cho hay.

Dự kiến, chuỗi các hoạt động sẽ được tổ chức trong năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Tràng An được ghi danh là di sản thế giới, gồm: lễ hội Tết xưa; hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "phát huy vai trò, giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản UNESCO".

Nhiều chương trình, sự kiện sẽ được tổ chức trong năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được ghi danh là di sản MINH HẢI

Hội thảo khoa học với chủ đề "hành cung Vũ Lâm trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử của Trần Nhân Tông và giá trị lịch sử, văn hóa của bức họa Trúc Lâm đại sĩ xuất Sơn Đồ"; tổ chức không gian trưng bày khảo cổ về các giá trị văn hóa của tỉnh và quần thể danh thắng Tràng An; trưng bày hình ảnh về 9 di sản thế giới tại Việt Nam và tọa đàm về phát triển sản phẩm du lịch khảo cổ học.

Tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"; tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài bảo tồn, phát huy giá trị quần thể danh thắng Tràng An, phát triển du lịch bền vững; tổ chức các cuộc thi sáng tác ca khúc, tác phẩm văn học về tỉnh Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An; tổ chức trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng mở rộng với chủ đề "Tinh hoa Cố đô"; tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích trong khu di sản.

Ngày 25.6.2014, quần thể danh thắng Tràng An chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, dựa trên 3 tiêu chí nổi bật, gồm: các giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa; các giá trị về thẩm mỹ; các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo. Thời điểm được công nhận, di sản Tràng An là di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên khu vực đông Nam Á.